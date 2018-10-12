Rusya'dan Batı'ya: Beyaz Baretlileri İdlib'den çıkarın

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde düzenlenen bir kapalı toplantıda Rus ve Batılı diplomatlar arasında, Suriye'de faaliyet gösteren sivil savunma ekibi Beyaz Baretliler konusunda gerginlik yaşandığı bildirildi. AFP haber ajansı, toplantıya katılan diplomatlara dayandırdığı haberinde Rus elçinin toplantıda Beyaz Baretlileri bir tehdit olarak nitelediği ve Batılı ülkelere Beyaz Baretliler'i Suriye'den çıkarması için çağrıda bulunduğu bildirildi.

Rus elçinin özellikle Beyaz Baretlilerin yoğun faaliyet gösterdiği İdlib'e işaret ederek "Teröristler çıkarılmalı. Uygar bir toplumda bulunmaları doğru bir fikir değil" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Yaygın olarak Beyaz Baretliler adıyla bilinen "Suriye Sivil Savunması" kuruluşu, çoğunlukla muhaliflerin kontrol ettiği bölgelerde faaliyet gösteriyor. Türkiye sınırındaki İdlib, Suriye'de muhaliflerin elinde kalan son vilayet. Rusya, geçmişte de Beyaz Baretliler'in Suriye'deki terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu, hatta Suriye rejimine yönelik kimyasal saldırı suçlamalarına dayanak oluşturacak "mizansenlerde" kullanıldığını iddia etmişti.

Batılı ülkelerin tepkisi

AFP'ye konuşan diplomatik kaynaklara göre, Rus elçinin Beyaz Baretliler konusundaki sözleri, Güvenlik Konseyi toplantısında yer alan ABD'li, İngiliz ve Fransız temsilcilerin tepkisine neden oldu.

ABD'li temsilcinin Rusya'yı "çirkin ve asılsız suçlamalar" yöneltmekle suçlayarak "Beyaz Baretliler bir insani örgüttür. Rusya yanlış bilgiler yaymaya devam ediyor" ifadesini kullandığı aktarıldı.

Kaynaklara göre, İngiltere Rusya'dan "Güvenlik Konseyinin zamanını harcamayı" bırakmasını isterken Fransa da Rus elçinin açıklamaları nedeniyle "şaşkın olduğunu ve dehşete düştüğünü" belirtip söz konusu örgütün Suriye'de "yüzlerce hayat kurtardığını" vurguladı.

Propaganda suçlaması

Rusya, 2016 Nobel Barış Ödülü adayları arasında yer alan Beyaz Baretliler'i Suriye'de muhaliflerin uluslararası alanda yaptıkları propaganda faaliyetlerinde yer almakla suçluyor. Rusya Savunma Bakanlığı geçen ay, dünyaya İdlib'in Cisr eş Şugur kentinde bir kimyasal silah saldırısı düzenlenmiş gibi gösterilmesi için gittiğini öne sürdüğü televizyon ekiplerinin Beyaz Baretliler ile işbirliği yaptığını iddia etmişti. Bakanlık, çekimlerine başlandığını belirttiği "senaryoda", Beyaz Baretliler'in "kimyasal saldırıdan etkilenmiş İdliblilere yardım ederken" görülmesinin planlandığını ileri sürmüştü.

Rusya'nın BM Güvenlik Konseyinde Beyaz Baretliler'in Suriye'den çıkarılması için yaptığı çağrı, İdlib'deki ağır silahların Moskova ile Ankara arasında varılan anlaşma uyarınca bu vilayetten çıkarıldığı bir dönemde geldi. Soçi'de Eylül ayında Rusya ile Türkiye arasında varılan mutabakat çerçevesinde İdlib'de 15-20 kilometre derinliğinde, silahlardan arındırılmış bir bölge kurulması ve tüm terörist grupların 15 Ekim'e kadar bu bölgeden ayrılmalarının sağlanması kararlaştırılmıştı.

DW,AFP/CÖ,BK

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