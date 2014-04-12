Rusya'dan 'ABD'yle suçluların karşılıklı iadesi sözleşmesi olan ülkelere gitmeyin' çağrısı

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, Rus vatandaşlarına, Türkiye'nin de aralarında olduğu ABD ile suçluların karşılıklı iade edilmesi sözleşmesi bulunan ülkelere gitmemelerini tavsiye etti. Çağrının Rusya karşıtı yaptırımların artmasından kaynaklandığı belirtildi.

Siyamend Kaçmaz'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Dışişleri Bakanlığı açıklamalarında, son dönemde Amerikan yürütme organları veya polisleri tarafından birçok Rus vatandaşının gözaltına alındığı ifade edildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Kırım'ın uluslararası tüm kurallara ve BM tüzüğüne uygun olarak Rusya'ya bağlanmasını sebepsizce kabul etmek istemeyen ABD Hükümeti üçüncü bir ülkede Rus vatandaşlarını 'avlamaya' çalışıyor. Daha sonra gözaltına alınan vatandaşların ABD'ye gönderilmesini ve orada yargılanmasını talep ediyor. Herkesin bildiği gibi bu durum sebepsiz suçlamalarla son buluyor. İki ülke arasındaki durumu dikkate alırsak, Rus vatandaşlarına ABD ile suçluların iade edilmesi sözleşmesi bulunan ülkelere gitmemelerini önemle tavsiye ediyoruz."

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Rus vatandaşlarına karşı yaptıkları suçlamalarla ilgili Rus hükümetini ve gerekli konsoloslukları bilgilendirmediklerini kaydetti. Bakanlık, (Amerikanca yargılama' şeklinin Ruslara ön görüyle yaklaşma ve yargılamaların çoğunlukla suçlamaların kabul edilmesi anlamına geldiğini belirtti.

ABD ile arasında suçlu iadesi anlaşması olan ülkelerin başında İngiltere, Türkiye, Tayland, İspanya, Polonya, Portekiz, İsrail, Yunanistan, Almanya, Güney Kore, Letonya ve Litvanya geliyor.