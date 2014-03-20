Rusya'dan ABD'ye yaptırım misillemesi

ABD’nin Ukrayna krizi ve Kırım’ın ilhakı nedeniyle üst düzey Rus yetkililere yönelik yaptırım uygulama kararına karşılık Rusya, dokuz ABD’li yetkiliyi kara listeye aldığını açıkladı.

Nerdun Hacıoğlu’nun Hürriyet’te yer alan haberine göre, “Biz defalarca yaptırım mekanizmalarının, bumerang misali ilk başlatana döneceği uyarısını yapmıştık.” ifadesinin yer aldığı bildiride şöyle denildi:

“Biz defalarca yaptırım mekanizmalarının, bumerang misali ilk başlatana döneceği uyarısını yapmıştık. Rusya ile bu tür dille konuşmanın anlamsız ve verimsiz olduğunu defalarca ABD’nin kendisi de görmüştür. Buna rağmen onlar yaptırım yoluyla kör bir şekilde amaçlarına ulaşabileceklerini düşünmeye devam ediyor. Kırım tamamen uluslararası hukuka uygun şekilde ve oradaki halkın özgür iradesi sonucu kullandığı oylarla seçimini yapmıştır. Alınan sonuç hoşlarına gitse de gitmese de gerçek ortadadır. Olanları da kabullenmek gerek”.

Rusya’nın yaptırım gerekçesi bu ifadeyle izah edildikten sonra dokuz kişilik listeye yer verildi. Listede şu isimler yer aldı:

1. Caroline Atkinson – Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı

2. Benjamin Rhodes - Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı

3. Daniel Pfeiffer – Beyaz Saray danışmanı

4. Harry Reid – Senato Çoğunluk Lideri

5. John Boehner - Temsilciler Meclisi Başkanı

6. Robert Menendez – Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı

7. John McCain - Senatör

8. Mary Landrieu - Senatör

9. Daniel Coates – Senatör

ABD’den 16 Rus yetkiliye yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Ukrayna konusundaki son gelişmeler nedeniyle, 16 Rus yetkilisi, Rus yetkililere materyal desteği verdiği gerekçesiyle dört kişi ile bir Rus bankasına yaptırım getirmişti.

Bakanlığın açıklamasına göre, yaptırım getirilen 16 Rus yetkilisinin isimleri şöyle:

"Viktor Ozerov, Vladimir Dzhabarov, Evgeni Bushmin, Nikolai Ryzhkov, Sergei Zheleznyak, Sergei Mironov, Aleksandr Totoonov, Oleg Panteleev, Sergey Naryshkin, Victor Ivanov, Igor Sergun, Sergei Ivanov, Alexei Gromov, Andrei Fursenko, Vladimir Yakunin, and Vladimir Kozhin".

Açıklamada, Rusya yönetimine "yakın çevreler" olarak tanımlanan üst düzey Rus yetkililerine materyal ve diğer destekleri sağladıkları veya onlar adına hareket ettikleri gerekçesiyle yaptırım getirilen isimler ise şunlar:

"Gennady Timchenko, Arkady Rotenberg, Boris Rotenberg ve Yuri Kovalchuk"

Ayrıca, Rusya devlet yetkililerine desteği nedeniyle "Bank Rossiya"ya da yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Bu kapsamda, yaptırım listesine alınan kişi ve kurumların ABD'deki varlıkları dondurulurken; ABD vatandaşlarının bu kişi ve kurumlarla ticareti de yasaklandı.