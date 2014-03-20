Obama: ABD Kırım'da savaşmayacak

Kırım'da yaşanan son gelişmelere değinen ABD Başkanı Barack Obama, "Bizler Ukrayna'da savaşmayacağız. Ukraynalıların da Rusya ile savaşa girmesi uygunsuz bir adım olur. Savaşın Ukrayna yararına olmayacağını düşünüyorum" dedi.

Amerikan NBC kanalına yaptığı açıklamada, ABD'nin, Rusya'ya açık bir şekilde mesaj vermesi gerektiğini ifade eden Obama, uluslararası işbirliğin elde edilmesi için tüm diplomasi kaynaklarını kullanacaklarını belirtti.

Ukrayna, BDT'den çıkış sürecini başlattı

Zaman'dan Yunus Erdoğdu'nun haberine göre, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)'nin 2014 yılı dönem başkanlığını yapmayı reddeden Ukrayna, şimdi de topluluktan çıkma sürecini başlatıyor.

Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Kurul Başkanı Andrey Parubin, Ukrayna'nın BDT'den çıkacağını söyledi. Ukrayna, Belovej sözleşmesini 1991'de imzalamasına rağmen BDT tüzüğünü onaylamamıştı. BDT'nin kurucuları olmasına rağmen Ukrayna, resmi üye değil gözlemci ülke statüsündeydi.