Rusya'dan ABD'ye komünist şair Mayakosvki'yi okuma tavsiyesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Donald Trump yönetimiyle Rusya'nın ilişkisini eleştirmek için Amerikan öğrencilere, "Yönetim üzerinde söz sahibi olmak istiyorsanız Rusça öğrenin" diyen eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'ye tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Kerry'ye Bolşevik şair Vladimir Mayakovski'yi okumasını önerdi.

Kerry, Harvard Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibini Rusya'yla ilişki iddialarını araştıran soruşturmalar üzerinden sert bir dille eleştirdi.

Kerry konuşmasında şunları söyledi: "Bana sık sık, yönetim üzerinde nasıl gerçek bir etki yaratılabileceğinin sırrı soruluyor. Bu, son dönemde değişti. Önceden insanlara, 'ya seçimlerde aday olun ya da Harvard'dan mezun olun' derdim. Ancak bu Beyaz Saray'la artık şöyle diyorum: 'Rosetta Stone (Dil öğrenme seti) satın alın ve Rusça öğrenin".

Bunun üzerine Rus Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Kerry'ye Vladimir Mayakovski'nin şiirlerini okumasını önerdi.

Zakharova Facebook'ta yayımladığı mesajında, Rusya'nın Barack Obama yönetimi döneminde ABD Dışişleri Bakanlığı'na Mayakovski şiirlerinin koleksiyonunu vermemiş olmasının bir hata olduğunu söyledi.

Rus sözcü açıklamasında Mayakosvki'nin şu sözlerini alıntıladı:

"Yaşlı, kara bir adam olsam bile Rusça öğrenirdim. Umutsuzluğa kapılmadan ya da tembellik yapmadan... Sırf Rusça, Lenin'in dili olduğu için".

Şiir, farklı ulusların bulunduğu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 'nde Rusça'nın ortak dil olmasına vurgu yapıyor.

Rusya'da adı, 1917 Ekim devrimiyle özdeşleşen isimlerden Mayakosvki, Sovyet lider Vladimir Lenin'in de övdüğü isimler arasındaydı.

Günümüzde de Rus edebiyatının en önemli isimlerinden kabul edilen Mayakovski, 1925 yılında Kuzey Amerika'ya yaptığı seyahat ardından ABD'ye çeşitli eleştiriler yöneltmişti.

Bu yıl, 1917 Ekim devriminin yüzüncü yıl dönümü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2005 yılında yaptığı açıklamada, Sovyetler Birliği'nin 1991'de çökmesinin '20. Yüzyılın en büyük jeopolitik felaketi olduğunu' söylemişti.