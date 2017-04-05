Rusya'dan, ABD'ye Gagarin büstü hediyesi

Rusya hükümeti ABD'nin Colorado kentindeki Uzay Vakfı(Space Foundation) kuruluşuna uzaya ilk çıkan insan olan Rus kozmonot Yuri Gagarin'in büstünü hediye etti.

Rusya hükümeti, dün her yıl kutlanan Yuri Gecesi'nde kurumun Colorado'daki merkezinde gerçekleştirilen bir törenle uzaya ilk çıkan insan olan Rus kozmonot Yuri Gagarin'in büstünü hediye etti. Törende Rus uzay ajansı Roscosmos Başkanı İgor Komarov, San Francisco Konsolosu Sergey Petrov yer aldı.

​Törendeki Space Foundation Yönetim Kurulu Başkanı James Ellis "Bu büst yalnızca uzaydaki ilk insanın bir sureti değil, ABD ve Rusya'nın uzay programlarındaki onlarca yıldır süren işbirliğinin sembolü" ifadelerini kullandı.

Ellis, Rusça ‘bolşoye spasibo' ifadelerini kullanarak büst için teşekkürlerini de iletti.

"İşbirliğinin bir yolunu bulmalıyız"

Roscosmos Başkanı Komarov da Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) olduğu gibi uzay araştırmalarında işbirliğinin başarı için gerçekten etkili olduğunu vurgulayarak "En iyi sonuçları elde etmek istiyorsak, işbirliğinin bir yolunu bulmalıyız" dedi.