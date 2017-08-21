Rusya'dan ABD'nin vize kararına yanıt: Renkli devrim mantığıyla hareket ediliyor

ABD'nin Rusya'da göçmen olmayan vize uygulamalarını askıya alma kararını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'ın bu adımı renkli devrimleri organize eden kişilerin mantığıyla attığını vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "İlk izlenim, bu kararların ABD'li yazarlarının Rus hükümetinin eylemleri üzerinden Ruslarda memnuniyetsizlik yaratma girişimi içinde olduğu yönünde. Bu bilindik bir mantık. Bu mantık, renkli devrimleri organize edenlerin mantığı ve eski Başkan Barack Obama yönetiminin açık bir yansıması" ifadelerini kullandı.

"ABD vatandaşlarına öfkeyle yaklaşmayacağız"

Sputnik’in haberine göre Lavrov, Washington'un son adımına yanıt olarak ABD vatandaşlarına öfkeyle yaklaşmayacaklarını ve ABD'lilerin Rusya vizesi almalarını zorlaştırmayacaklarını ifade etti.

ABD'nin Rusya Büyükelçiliği, 23 Ağustos'tan itibaren Rusya genelinde turizm, geçici süreli çalışma, eğitim ve değişim programları gibi amaçlar için ABD'ye geçici süreli ziyaret amacıyla verilen göçmen olmayan vizeleri askıya alacağını açıklamıştı.