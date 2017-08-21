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Dünya

ABD, Rusya'da göçmen olmayan vize uygulamasını askıya alacak

Vize ücreti ödeyen Rusya vatandaşlarına geri ödeme yapılmayacak

21 Ağustos 2017 15:53

ABD'nin Rusya Büyükelçiliği, 23 Ağustos'tan itibaren Rusya genelinde turizm, geçici süreli çalışma, eğitim ve değişim programları gibi amaçlar için ABD'ye geçici süreli ziyaret amacıyla verilen göçmen olmayan vizeleri askıya alacağını bildirdi.

Açıklamada, kararın Rusya'nın ülkedeki ABD'li diplomatların sayısının 1 Eylül'e kadar 455'e indirilmesi yönündeki talebine cevaben alındığı belirtildi.

"Rusya hükümetinin ülkedeki ABD'li diplomatik personele uyguladığı üst limit nedeniyle, Rusya genelindeki tüm göçmen olmayan vize işlemleri 23 Ağustos'ta askıya alınacak" denilen açıklamada, göçmen olmayan vize işlemlerine 1 Eylül'de Moskova Büyükelçiliği'nde yeniden başlanacağı, ülke genelindeki konsolosluklarda ise belirsiz süreliğine ara verileceği ifade edildi.

"Tüm başvurular iptal edilecek"

Sputnik’in aktardığı habere göre ABD Büyükelçiliği, takvime alınan tüm başvuruların iptal edileceğini, başvuru sahiplerinin yeni tarih almak için yapması gerekenlerle ilgili talimatların ayrıca duyurulacağını kaydetti.

"Vize ücretleri ödenmeyecek"

ABD diplomatik temsilciliği, büyükelçilik ve ülke genelindeki konsolosluklar vize işlemlerini askıya almadan önce vize ücreti ödeyen Rusya vatandaşlarına geri ödeme yapılmayacağını ve mevcut başvuruların başka bir ülkeye yönlendirilemeyeceğini de belirtti.

Temsilcilik, ödenen ücretlerin ödeme tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerli olduğunu da anımsattı.

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