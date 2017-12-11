Rusya'dan ABD öncülüğündeki koalisyona: Suriye’deki değil, diğer 'marifetlerinizden' bahsedin

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD öncülüğündeki koalisyonun Rusya’nın Suriye’deki başarılarını hiçe sayıp kaydedilen ilerlemeyi kendine mâl etmesiyle ilgili açıklama yaptı. Zaharova, "Batı’ya Moskova’nın başarılarını hafife almak yerine, yıllardır yüzbinlerce insanın öldüğü, tüm alt yapıların yıkıldığı Afganistan, Irak ve Libya’daki 'marifetlerine' odaklanma" tavsiyesinde bulundu.

Sputnik'de yer alan habere göre, Facebook’tan açıklama yapan Zaharova, "Batılı partnerlerimiz son günlerde Suriye’de IŞİD’i yenilgiye uğratan tarafın Rusya değil, kendileri olduğunu söyler oldular. Beyler, buna bir son verin! Siz Irak’ta, Libya’da ve Afganistan’da başarılar edindiniz. Onlarla gurur duymalısınız" ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Ortadoğu Masası Sözcüsü Eric Pahon, Suriye topraklarının büyük bölümünün militanlardan temizlenmesinin Rusya'nın değil ABD öncülüğündeki koalisyonun başarısı olduğunu ileri sürmüştü.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da Moskova’nın rolünü görmezden gelerek, koalisyonun başarısını kendine mal ettiğini iddia etmişti.