Rusya'dan ABD Kongresi'ne uyarı



Rusya Parlamentosu üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentino Matviyenko, Suriye'ye müdahaleyi onaylamadıklarını ABD Kongresi'ne ileteceklerini söyledi.

ABD Başkanı Barack Obama'nın Suriye'ye müdahale açıklamasına Rusya kanadından yorum geldi.

"Suriye'ye askeri müdahaleyi onaylamıyoruz" diyen Rusya Parlamentosu üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentino Matviyenko, "ABD kongresi üyeleriyle bir diyalog kurmayı başarabileceğimizi düşünüyorum. Birbirimizi daha iyi anlıyoruz ve umuyoruz ki ABD Kongresi, sonunda taraflar arasında güç kullanmadan bir denge oluşturmayı başarır" dedi.