Rusya'dan 4 şirkete daha domates izni

Rusya Federal Tarım Ürünleri Denetleme Ajansı (Rosselhoznadzor), Türkiye’den Rusya’ya domates ihraç edebilecek Türk şirketlerinin sayısını artırdı. Rosselhoznadzor, 23 Mart’tan geçerli olmak üzere 4 Türk tedarikçiye daha izin verdi.

Gazete Duvar'ın Dünya gazetesini kaynak gösterdiği haberinde bu karar sonrası Rusya’ya domates ihraç edebilecek Türk şirketi sayısı 12’ye yükseldi.

Rus uçağının düşürülmesinin ardından Türkiye’den ithalata yasak getiren Rusya yönetimi, 1 Kasım 2017’den itibaren domatese kapıları yeniden açmıştı.

İzin verilen 4 tedarikçi şunlar:

1. KALTUN ORGANİKTAR. ÜRE. TAŞ. İNŞ. PLAS. SANATİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ..;

2. BURAK KARABUCAK.;

3. SERATAÇ SERACILIK TAR.TİC.PZ.LTD.ŞTİ;

4. TAURUS TARIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.