Rusya'daki uçak kazasının tek kurtulanı üç yaşındaki kız evine gidiyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Aralık (DHA) - Rusya\'nın Khabarovsk kentinde geçen ay gerçekleşen uçak kazasının tek sağ kalan yolcusu üç yaşındaki küçük kız yeni yıl tatili için evine gidiyor.

Rusya\'nın Khabarovsk kentinde bulunan Novy Havalimanı yakınlarında geçen ay düşen uçağın tek sağ kalan yolcusu üç yaşındaki Zhasmina Leontyeva\'nın iyileştiği ve evine gidebileceği söylendi. Kazanın ardından olay yerine giden kurtarma ekipleri, 44 yaşındaki öğretmen Olga Laponnikova\'nın küçük kıza sarılarak Leontyeva\'nın hayatını kurtardığını söyledi.

Havaalanı yakınında gerçekleşen kazanın ardından havaalanı görevlisi Evgeny Arkhinos olay yerine giderek, uçağın akümülatörünü etkisiz hale getirip uçağın patlamasını engelledi ve üç yaşındaki Leontyeva\'yı kurtardı. Sonrasında hastaneye kaldırılan Leontyeva\'nın kazada yalnızca sol bacağı kırılırken, travma doktoru Nikolay Rybachuk küçük kızın kazadan duygusal olarak etkilenmediğini ve sağlıklı bir şekilde ailesinin yanına gidebileceğini söyledi. (Fotoğraflı)