Rusya'daki patlama intihar saldırısı olabilir

Rus ve Kırgız yetkililer Rusya St. Petersburg metrosunda 14 kişinin öldüğü ve 49 kişinin de yaralandığı patlamanın intihar saldırısı olabileceğini açıkladı. Yetkililer Kırgız kökenli fail Ekberşan Celilov'un bombayı kent merkezinde hareket halindeki bir metroda ateşlediğini, etkisiz hale getirilen diğer bombayı da yine Celilov'un yerleştirdiği üzerinde duruyor.

Rus yetkililer etkisiz hale getirilen diğer bombanın konduğu çantada bulunan DNA izlerinin ve güvenlik kameralarındaki görüntülerin, bu bombayı da Celilov'un yerleştirdiğine işaret ettiğini açıkladı.

"Fail Kırgızistan'ın Oş kentinden olabilir"

Kırgızistan'ın istihbarat teşkilatının sözcüsü Reşat Süleymanov, fail Ekberşan Celilov'un 1995'te Kırgızistan'ın güneyindeki Oş kentinde doğduğunu ve Rus vatandaşlığına da sahip olduğunun tahmin edildiğini kaydetti.

Söz konusu bölgeden geçen yıllarda yaklaşık 600 kadar cihatçının başta IŞİD olmak üzere İslamcı örgütlere katıldığı tahmin ediliyor.

Rus yetkililer failin parçalanmış cesedinin de olay yerinde bulunduğunu bildirdi. Ancak saldırıda hayatını kaybettiği açıklanan 14 kişi arasında failin de sayılıp sayılmadığı açıklanmadı.

Patlama Salı günü yerel saatle 14.40 gibi Senneya Meydanı ve Teknoloji Enstitüsü adlı metro durakları arasında bir vagonda meydana gelmişti. Olaydan kısa bir süre sonra ikinci bomba Vosstaniya Meydanı durağında bulunmuş ve etkisiz hale getirilmişti.

Kentte yas ilan edildi

Saldırının ardından St. Petersburg'da üç gün yas ilan edildi. Kentte bayraklar yarıya indirilirken, Senneya Meydanı istasyonuna çiçekler ve mumlar bırakıldı. Gerek St. Petersburg, gerekse Moskova kentlerinde güvenlik sıkılaştırıldı. Kırgız güvenlik güçlerinin de Rus meslektaşlarıyla yakın işbirliği içerisinde bulundukları açıklandı.

Metronun makinisti Aleksandr Kaverin patlamanın ardından durmayıp, metroyu bir sonraki durağa ulaştırdığı için büyük takdir gördü. Kaverin ise sadece "talimatlara uyduğunu" söyledi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, saldırının kenti ziyaret eden Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil "tüm Ruslara yönelik bir savaş çağrısı" olduğu açıklamasını yaptı.

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AFP,BW/GA