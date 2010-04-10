Rusya'daki kazadan görüntüler

T24 - Rusya'nın batısında Avrupa'yla sınır bölgesi olan Smolensk'te gerçekleşen uçak kazasında aralarında Polonya Devlet Başkanı, eşi ve Polonya Genelkurmay Başkanı'nında bulunduğu 87 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerinden ilk görüntüler ve başkent Varşova/Fotoğraf Galerisi
Kazanın yaşanmasından kısa bir süre sonra Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski'nin ölüm haberiyle birlikte ülkede bayraklar yarıya indirildi.
Polonya halkı, Başkent Varşova'da Başkanlık Sarayı önünde toplanırken çiçekler bırakıp, mumlar yaktılar.