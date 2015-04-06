Rusya’daki ikinci Suriye zirvesinde Türkiye destekli muhalifler yok

Rusya’nın başkenti Moskova’da Suriye hükümeti ve muhalefetin katıldığı ikinci zirve başlıyor. “Suriye Krizi İstişare Toplantıları” olarak tanımlanan görüşmelerin ikincisi 9 Nisan’da sona erecek. İlk görüşmeler 26-29 Ocak’ta yapılmış, Moskova prensipleri olarak bilinen bir sonuç bildirgesi kabul edilmişti.

Suriye hükümetini Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Beşşar El Caferi’nin temsil etmesi beklenirken, İstanbul merkezli Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Suriye Devleti’nin İnşası muhalif hareketi gibi bir kısım gruplar görüşmelere katılmıyor.

Demokratik Değişim İçin Ulusal Koordinasyon Kurulu Başkanı Hasan Abdul-Azim ve Kürt temsilcilerinin toplantıya katılması bekleniyor. Suriye’nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad, görüşmelere hükümet adına El Caferi’nin katılacağını, ocak ayında yapılan görüşmelerde olduğu kadar bir temsilcinin toplantıda olmasını beklediklerini söyledi.

İlk toplantıda anlaşma sağlanan Moskova Prensipleri’ne göre, Suriye’nin egemenliği korunacak, uluslararası terörizmle mücadele edilecek, Cenevre Mutabakatı temelinde siyasi çözüm sağlanacak, Suriye’nin geleceği demokratik yollarla halk tarafından belirlenecek, dış askeri müdahaleye izin verilmeyecek ve Suriye’de yabancı asker bulundurulmasına izin verilmeyecek.

Suriye lideri Beşşar Esad’ın dış askeri müdahale devrilmesine karşı çıkan Moskova, diyalog yolu ile krizin çözülmesini istiyor. Moskova’da gerçekleşen görüşmeler istişare mahiyetinde olup, uluslararası bağlayıcılığı bulunmuyor.