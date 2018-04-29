Rusya'daki hükümet karşıtı gösteride 'yüzlerce kişi gözaltına alındı'

Rusya'da hükümet karşıtı protesto gösterileri düzenlenmesi çağrısı yapan muhalif lider Alexei Navalny gözaltına alındı. Çağrıya yanıt veren 'yüzlerce' protestocunun da gözaltına alındığı belirtiliyor.

Navalny hakkındaki gelişmeyi, muhalif liderin eşi Yulia Navalny Twitter hesabından duyurdu.

Yulia Navalny, eşinin gösterilere katılmak üzere Moskova'daki evinden ayrılırken gözaltına alındığını açıkladı.

Muhalif liderin çağrısı üzerine Moskova'nın merkezinde toplanan binlerce göstericiden 'yüzlercesinin' de gözaltına alındığı bildiriliyor.

OVD-Info isimli sivil toplum örgütü, Rus basınına 400'den fazla kişinin gözaltına alındığını söyledi.

St. Petersburg kentinde düzenlenen gösteride gözaltına alınanlar olduğu da gelen haberler arasında. Fontanka.ru isimli haber sitesi St. Petersburg'da en az 300 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Navalny halkı gösterilere çağırırken, "Değişiklik istiyorum. Modern demokratik bir devlette yaşamak istiyorum ve vergilerimizin yollara, okullara ve hastanelere dönüşmesini, yatlara, saraylara ve üzüm bağlarına değil" demişti.

Savcılık ise Kremlin Sarayı yakınlarındaki Tverskaya Caddesi'nde izinsiz gösterilere müdahale edileceğini açıklamıştı.

Rusya'da bugün ulusal bayram. 'Rusya Günü' bayramını kutlamak için Tverskaya Caddesi'nde, bazıları askeri gösteriler olmak üzere, resmi törenler planlandı.

Rusya'da, Mart ayında Navalny'nin çağrısıyla düzenlenen son gösterilerde yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Bu eylemler, 2012'den beri düzenlenen en büyük protesto gösterileriydi. Gençler de dahil olmak üzere binlerce kişi ülke çapında sokakları doldurmuştu.

Gösteriler, Navalny'nin Başbakan Dimitry Medvedev'i yolsuzlukla suçlayan bir rapor yayımlanmasının ardından düzenlenmişti.

BBC Moskova Muhabiri Sarah Rainsford, bugünkü protestoların üst düzey yetkililerin yolsuzluk iddialarına karışmalarına yönelik öfkenin büyüklüğünü ve gelecek yılki seçimlerde Navalny'nin Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı şansını göstermesi açısından bir sınav olarak görüldüğünü aktardı.

Eski bir avukat olan Nisan ayında yüzüne yeşil bir sıvı atılmasından sonra Navalny görme yeteneğini kısmen kaybetmişti.

Navalny, daha önce de protestolara liderlik ettiği suçlamasıyla yargılanmış, suçlu bulunmuş ve hapis yatmıştı.