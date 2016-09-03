Rusya'daki Gülen okullarını kapatan yargıç: Sadece bir okullarından 50 ajan çıktı

Rusya'da Gülen cemaatine ait okulları kapatan Yargıç Igor Smirnitsky "Sadece bir okullarından 50 ajan çıktı" dedi. Gülen cemaati mensuplarının ilk olarak 1991 yılında ülkeye giriş yaptığını söyleyen Yargıç Smirnitsky, " Öğrenci evlerine yapılan aramalarda silah ve el bombaları bulduk" diye konuştu.

Akşam gazetesinden Emre Öztürk'ün haberine göre, Smirnitsky, "Örgütün çok sayıdaki okullarında eğitimci vizesi adı altında yabancı devletler için çalışan istihbarat ajanlarının bulunması en son ulaştığımız veri oldu. Bu okullar içinde Atlantik Uluslararası Okulu özellikle dikkat çekiyordu çünkü bu okulda 40’tan fazla öğretmenin istihbarat faaliyetlerinde bulunduğu ortaya çıktı" dedi.

Öğrenci evlerinde bombalar bulundu

“Merkezi Japonya’da olan ve üstü örtülü biçimde halen terörist faaliyetlerine devam eden Aum Şinrikyo tarikatıyla olan benzerlikleri bizleri soruşturma sürecinde çok şaşırttı" diyen Smirnitsky, "Yapılanma biçimi, askeri ve güvenlik güçlerine sızma girişimleri, terörist faaliyetlerde bulunabilecekleri aynı.

Silahlı terör örgütü

Tüm bunlar akıl sağlığı yerinde olmayan ve hipnoz altına girmiş Şinrikyo tarikat mensuplarıyla Gülen örgütünün mensupları arasındaki benzerliklerdi. Ayrıca örgütün motivasyon kaynaklarının insanların akıl sağlığını ve mantıklı düşünce kabiliyetini ortadan kaldıracak kadar tehlikeli olduğu yönünde geniş içerikli bir uzman analiz raporunu da dosyamıza eklemiştik. Gülen de kendisini Şinrikyo gibi Mesih olarak görüyordu. Soruşturma sürecinde Gülen örgütüne ait bir mülkte silah ve el bombaları bulunmasıyla birlikte grubun silahlı bir örgüt olduğunu da anlamış olduk” şeklinde konuştu.

Hong Kong’da kaçak FETÖ’cüler

Hong Kong’da yayımlanan South China Morning Post (Güney Çin Sabah Postası) adlı gazetenin haberine göre kentte bulunan ve FETÖ’ye ait Ease Eğitim Şirketi tarafından yönetilen Rosebud İlkokulu nun terör örgütüyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. FETÖ'cüler, Gulen Movement Center adlı vakfı 15 Temmuz 'dan 2 hafta önce vakfın ismini Pearl Institute olarak değiştirdiler. Daha önce 'Hizmet hareketindeniz' diyenler, şimdi aksini inkar etmeye başladı.