Rusya’daki aktivist “kasaplar” afişi yüzünden tutuklandı 

Mergim Özdamar / İstanbul, 20 Aralık (DHA) - Pussy Riot müzik grubu üyesi Maria Alyokhina Çarşamba günü Moskova’da bulunan Federal Güvenlik Servisi (FSB) binası önünde “iyi ki doğdunuz, kasaplar” pankartını açtıktan sonra tutuklandı.

20 Aralık Rus İç Savaşı sırasında toplu infaz düzenlemesi ile tanınan Sovyet gizli polisi Cheka\'nın kuruluşunun 100’üncü yıldönümünü.

Tarih, Rusya\'da Güvenlik Hizmetleri Günü olarak kutlanıyor.

Aktivist Olga Borisova’nın Mediazona haber sitesinde söylediğine göre, polis Alyokhina\'yı FSB binasına “doğum günü” afişini taktıktan sonra gözaltına aldı.

Borisova, iki fotoğrafçının gözaltına alındığını, Alyokhina’nın yakınlardaki bir polis karakoluna götürüldüğünü, kendisinin de tutuklamadan kurtulduğunu söyledi.

Lubyanka Ploshchad\'daki FSB binası daha önce Rus istihbarat teşkilatlarıı Çeka\'nın ve KGB’nin merkeziydi.