Rusya'da zafer yüzde 76,67 ile Putin'in

Rusya'da seçim komisyonu, oyların yüzde 99,8'inin sayıldığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pazar günü yapılan seçimlerde oyların yüzde 76,67'sini alarak dördüncü kez devlet başkanlığına seçildi.

Seçim pusulasında sekiz adayın yer aldığı seçimlere katılım oranı yüzde 60 oldu. Altı yıl önceki seçimlerde katılım oranı, yüzde 65'ti. Rusya'nın dört yıl önce ilhak ettiği Kırım'daki seçmenler de Pazar günü ilk kez Rusya devlet başkanlığı seçimlerinde oy kullandı.

Seçimlere bağımsız aday olarak giren Putin'in ardından ikinci sırada yer alan isim, yüzde 12'lik oy oranıyla Komünist Parti adayı Pavel Grudinin oldu. Grudinin'i yüzde 6'lık oy oranıyla milliyetçi Rusya Liberal Demokratik Partisi Başkanı Vladimir Jirinovski takip etti.

Putin'in akıl hocası Anatoly Sobçak'ın kızı ve ünlü televizyon sunucusu Kseniya Sobçak ise oyların yüzde 1,5'ini alarak dördüncü sırada kaldı.

Muhalefet temsilcileri ve seçim müşahitleri, oyların sayımı sırasında toplamda 2 bin 700 usulsüzlüğün kayıt altına alındığını açıkladı. Sandık başında mükerrer oy kullanımının yanı sıra müşahitlerin görevlerini yapmaktan alıkoyulduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Putin'den teşekkür

Putin, ilk seçim sonuçlarının belli olmasının ardından Pazar akşamı başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da kurulan özel sahnede destekçilerinin karşısına çıkarak bir teşekkür konuşması yaptı. Putin, elde edilen seçim sonucunu Rus halkının "güven ve umudunun" bir simgesi olarak gördüğünü söyledi. Sonucun aynı zamanda "zor koşullara rağmen çok işler başarılmasının bir takdiri" olduğunu belirten Putin, ilerleme için "birlik ve beraberliği korumanın çok önemli olduğunu" ifade etti.

Putin'in en önemli rakibi olarak görülen muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin seçimlerde aday olmasına izin çıkmamıştı. Seçim komisyonu, yolsuzluktan hüküm giydiği gerekçesiyle Navalni'nin adaylığına izin vermemişti. Kararın "siyasi" olduğunu savunan Navalni, destekçilerine seçimleri boykot etme çağrısı yapmıştı.

Putin, altı yıl önceki seçimlerde oyların yüzde 63,6'sını almıştı. 65 yaşındaki Putin, bu sonuçlara göre en az 2024'e kadar Kremlin'de kalacak.

Almanya'dan tepkiler

Almanya'da Putin'in zaferini ilk kutlayan, sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi oldu. Parti liderleri Jörg Meuthen ve Alexander Gauland, AfD'nin Rusya'yla yaptırımların kaldırılması ve "eşit seviyede diyalog" için çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Başbakan Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik'in Meclis Grup Başkan Yardımcısı Johann Wadepuhl ise Putin'e "politika değişimi" çağrısı yaptı. Rusya'nın Batı'yla daha yakın bir işbirliği yapmasının "her iki tarafın da çıkarına" olduğunu söyleyen Wadepuhl, bunun ön koşulunun ise Moskova'nın "uluslararası kuralları devamlı olarak ihlal etmeye" son vermesi olduğunu söyledi.

AFP,rtr/BÜ,CÖ

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