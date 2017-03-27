Rusya'da yüzlerce protestocu gözaltına alındı

Rusya'nın büyük kentlerinde binlerce kişinin katıldığı yolsuzluğu protesto gösterilerinde ana muhalefet lideri Navalni dahil yüzlerce kişi gözaltına alındı. Göstericilere yapılan polis müdahelesi ABD tarafından kınandı.

Rusya son yılların en büyük protesto gösterilerine sahne oldu. Pazar günü Rusya'nın çeşitli şehirlerinde düzenlenen yolsuzluğu protesto gösterileri sırasında bine yakın gösterici gözaltın alındı. Gözaltına alınanlar arasında halkı protesto gösterisine çağıran tanınmış Kremlin muhalifi Aleksey Navalni de bulunuyor. Rus insan hakları örgütü OWD sadece Moskova'da 833 göstericinin gözaltına alındığını duyurdu.

Polisin verdiği bilgiye göre başkent Moskova'daki yolsuzluğu protesto gösterisine 7 bin ila 8 bin kişi katıldı. Son yıllarda bu kadar muhalifin katıldığı izinsiz gösteri düzenlenmemişti. St Petersburg, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Omsk, Vladivostok ve Yekaterinburg'da da binlerce kişi yolsuzluğu protesto gösterilerine katıldı. Göstericiler adı yolsuzluk iddialarına karışan Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'in istifasını talep ediyor.

Aleksey Navalni Mosokova'daki bir metro durağında polis aracına bindirilerek nezarete götürüldü. Navalni polis aracından gönderdiği Twitter mesajında ‘iyi olduğunu, kendisi için mücadele edilmemesini ve amaçlarının yolsuzluğu protesto etmek olduğunu' yazdı. Gözaltına alınan Navalni'nin Pazartesi günü hakim karşısına çıkarılacağı öğrenildi.

Navalni internetten yayınladığı bir haberde Başbakan Dimitri Medvedev'in karmaşık sivil toplum örgütleri üzerinden ‘gayrı menkul imparatorluğu' kurduğunu öne sürmüştü. 11 milyon kişi tarafından okunan bu mesaja Medvedev'den tepki gelmedi.

Hukukçu Navalni yıllardır Rusya'daki yolsuzlukla mücadele ediyor. Şubat ayında emaneti suiistimal suçundan beş yıl tecilli hapis cezasına çarptırılan Aleksey Navalni 2018 yılında devlet başkanlığı seçiminde adaylığını koyacağını duyurmuştu.

ABD polis müdahalesini kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı Rusya'daki göstericilere yapılan polis müdahalesini kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, ‘barışçı gösterici, insan hakları gözlemcileri ve gazetecilerin tutuklanmasının demokrasinin temel değerlerine yapılmış bir saldırı olduğunu' ve ‘Kremlin muhalifi Navalni'nin gözaltına alınmasının endişeyle izlendiğini' söyledi

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DW, afp/AG, GA