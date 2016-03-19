T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Rusya'da yolcu uçağı düştü: 61 ölü

Dubai'den kalkan Rusya'nın Rostov-on-Don kentine gitmekte olan FlyDubai Havayolları'na ait yolcu uçağı düştü. Uçaktaki 61 yolcu ve mürettabatın hayatını kaybettiği belirtiliyor.

19 Mart 2016 12:52


Moskova'ya bin kilometre uzaklıkta bulunan Rostov-on-Don'a gitmek için dün akşam 21:30 sularında Dubai'den kalkan FlyDubai Havayolları'na ait Boeing 737-800 yolçu uçağı ikinci iniş denemesi sırasında düştü.

Havayollarının Facebook sayfasından yapılan duyuruda uçağın iniş sırasında kaza yaptığı belirtildi. Itar Tass ajansı uçağın kötü hava şartları yüzünden ilk denemesinde iniş yapamadığını ve bir tur attığını belirtti. Bir yetkili ajansa yaptığı açıklamada uçağın ikinci iniş denemesinde ise düştüğünü söyledi.

Interfax ajansına konuşan Rus Sivil Hava Koruma Dairesi Bölge yetkilisi Igor Oder ise uçağın iniş sırasında şiddetli bir biçimde yere düştüğünü ve parçalandığını belirtti. Uçakta bulunan 55 yolcu ve 6 kişilik mürettebattan kurtulan olmadığı tahmin ediliyor. Rostov Havalimanı'nın kazanın ardından kurtarma çalışmaları için hava trafiğine kapatıldığı açıklandı.

Rus Lifenews televizyonu uçakta bulunan yolcuların listesini açıkladı. Buna göre uçaktaki yolcuların büyük çoğunlu Rus vatandaşı. Rusya'da 2006 yılı mayıs ayında Soçi'de Ermenistan Havayolları Armavia'ya ait A320 Airbus yolcu uçağı düşmüş ve 113 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

DubaiRusya Rostov-on-DonFlyDubai HavayollarıRostov-on-DonBoeingFacebookTassRus Sivil Hava Koruma Dairesi BölgeIgor OderHavalimanıLifenewsRusSoçi Ermenistan Havayolları ArmaviaA320 AirbusDeutsche Welle TürkçeHT/BS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24