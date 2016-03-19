Rusya'da yolcu uçağı düştü: 61 ölü



Moskova'ya bin kilometre uzaklıkta bulunan Rostov-on-Don'a gitmek için dün akşam 21:30 sularında Dubai'den kalkan FlyDubai Havayolları'na ait Boeing 737-800 yolçu uçağı ikinci iniş denemesi sırasında düştü.

Havayollarının Facebook sayfasından yapılan duyuruda uçağın iniş sırasında kaza yaptığı belirtildi. Itar Tass ajansı uçağın kötü hava şartları yüzünden ilk denemesinde iniş yapamadığını ve bir tur attığını belirtti. Bir yetkili ajansa yaptığı açıklamada uçağın ikinci iniş denemesinde ise düştüğünü söyledi.

Interfax ajansına konuşan Rus Sivil Hava Koruma Dairesi Bölge yetkilisi Igor Oder ise uçağın iniş sırasında şiddetli bir biçimde yere düştüğünü ve parçalandığını belirtti. Uçakta bulunan 55 yolcu ve 6 kişilik mürettebattan kurtulan olmadığı tahmin ediliyor. Rostov Havalimanı'nın kazanın ardından kurtarma çalışmaları için hava trafiğine kapatıldığı açıklandı.

Rus Lifenews televizyonu uçakta bulunan yolcuların listesini açıkladı. Buna göre uçaktaki yolcuların büyük çoğunlu Rus vatandaşı. Rusya'da 2006 yılı mayıs ayında Soçi'de Ermenistan Havayolları Armavia'ya ait A320 Airbus yolcu uçağı düşmüş ve 113 kişi hayatını kaybetmişti.