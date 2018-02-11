Rusya'da yolcu uçağı düştü (4)

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Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Şubat (DHA) - Rusya’nın Domodedovo Havalimanından kalkan ve içinde 65 yolcu ile altı mürettebat, toplam 71 kişinin bulunduğu Saratov Havayolları’na ait Antonov An-148 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü.

Ria Novosti’ye konuşan bir acil servis görevlisi, uçağın Moskova\'nın banliyölerinden Podmoskovye’in Ramenskoye bölgesine düştüğünü söyledi.

Moskova’dan kalkan uçağın, Rusya Kazakistan sınırıda yer alan, Orsk kentine gitmekte olduğu duyuruldu. (Fotoğraflı)