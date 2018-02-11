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Dünya

Rusya'da yolcu uçağı düştü (2)

İstanbul, 11 Şubat (DHA) - Rusya’nın Domodedovo Havalimanından kalkan ve içinde 65 yolcu ile altı mürettebat toplam 71 kişinin bulunduğu Saratov Havayolları’na ait Antonov An-148 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü

11 Şubat 2018 18:29

İstanbul, 11 Şubat (DHA) - Rusya’nın Domodedovo Havalimanından kalkan ve içinde 65 yolcu ile altı mürettebat toplam 71 kişinin bulunduğu Saratov Havayolları’na ait Antonov An-148 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü.

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DHARusyanın Domodedovo HavalimanındanSaratov HavayollarınaAntonov An148

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