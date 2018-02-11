Rusya'da yolcu uçağı düştü (2)

İstanbul, 11 Şubat (DHA) - Rusya’nın Domodedovo Havalimanından kalkan ve içinde 65 yolcu ile altı mürettebat toplam 71 kişinin bulunduğu Saratov Havayolları’na ait Antonov An-148 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü.