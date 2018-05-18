Rusya'da yeni hükümet beli oldu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 18 Mayıs (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Dmitri Medvedev’in başbakan yardımcıları ve bakan adaylarını onayladı.

Medvedev ile görüşen Putin, “Adaylar bilinen insanlar, iyi çalışma tecrübesine sahipler ve kendini kanıtlayan kişiler “ dedi.

Yapılan açıklamaya göre, birinci Başbakan Yardımcısı Anton Siluanov olacak. Ayrıca, Tatyana Golikova, Aleksey Gordeev, Dmitri Kozak, Vitaliy Mutko, Yuriy Borisov, Olga Golodets, Maksim Akimov, Yuriy Trutnev ve Konstantin Çuyçenko da başbakan yardımcıları olarak seçildi.

Siluanov finans ve ekonomi bloğunu, Golikova sosyal bloğu, Gordeev tarım sanayi kompleksini, Kozak sanayi ve enerji bloğunu, Mutko inşaat alanlarını, Borisov savunma sanayi kompleksini, Golodets kültür ve spor bloğunu ve Akimov dijital ekonomi, ulaştırma ve iletişim bloğunu yönetecek.

Trutnev Uzak Doğu Federal Okrugu’nda temsilci olacak ve Çuyçenko hükümet idare başkanı olacak.

Sergey Lavrov (Dışişleri Bakanı), Sergey Şoygu (Savunma Bakanı), Vladimir Kolokoltsev (İçişleri Bakanı), Anton Siluanov (Maliye Bakanı), Aleksandr Novak (Enerji Bakanı), Maksim Topilin (Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı), Pavel Kolobkov (Spor Bakanı), Maksim Oreşkin (Ekonomik Kalkınma Bakanı), Denis Manturov (Sanayi ve Ticaret Bakanı), Aleksandr Konovalov (Adalet Bakanı), Veronika Skvortsova (Sağlık Bakanı) ve Vladimir Medinsky (Kültür Bakanı) bakanlıklarının başında kalacaklar.

Rusya\'nın yeni Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev oldu. Vladimir Yakuşev İnşaat Bakanlığı’nı, Dmitri Kobılkin Çevre Bakanlığı’nı yönetecek.

Ulaştırma Bakanı Yevgeniy Ditrih, Uzak Doğu Kalkınma Bakanı Amur Oblastı Valisi Aleksandr Kozlov, Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev olacak.

Eğitim Bakanı Olga Vasilyeva, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Mihail Kotyukova, Dijital Gelişim ve İletişim Bakanı Konstantin Noskov olacak.

Yeni kabinede yer almayan isimler ise, Aleksandr Tkaçev, Mihail Men, Nikolay Nikiforov, Vladimir Puçkov, Aleksandr Hloponin, Sergey Donskoy, Maksim Sokolov, Aleksandr Galuşka, Lev Kuznetsov, Dmitri Rogozin, İgor Şuvalov, Arkadiy Dvorkoviç, Mihail Abızov oldu.