Rusya'da vücut losyonu içtiği için ölenlerin sayısı 58'e çıktı

Rusya'da alkol niyetine vücut losyonu içerek metil alkol zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 49'dan 58'e yükseldi.

Yerel basın organlarının haberine göre, vücut losyonu içtiği için rahatsızlanan 37 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Rusya Soruşturma Komitesi, birçok kişinin çok yüksek oranda zehir içeren beyaz diken aromalı losyonu güvenli alkollü içecek niyetine tükettiğini ancak metil alkol zehirlenmesine maruz kaldıklarını söyledi.

Siberian Times gazetesi, Irkutsk kentinde görülen toplu zehirlenme olayının "modern Rusya tarihinde görülen en kötü bu tarz vaka" olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Oleg Yaroşenko, tedavi görenlerin yaklaşık yarısının hayati tehlikeyi atlatmasının beklenmediğini ve durumlarının çok ciddi olduğunu söyledi.

Yaroşenko, "Doktora başvurduklarında çok geç kalınmış... Onları ancak bir mucize kurtarabilir" dedi.

Rusya'da zehirlenmeye yol açan vücut losyonunun alkol sorunu olan kişiler tarafından alkollü içecek niyetine tüketildiği belirtiliyor.

Aslında tüketicinin yaşını tespit etmenin mümkün olmaması nedeniyle yasak olmasına karşın bu ürünler otomatlardan satışa sunuluyor.

Rusya, yaşanan zehirlenme vakalarının ardından soruşturma başlattı.

Kurbanların yaşlarının 35 ile 50 arasında olduğu belirtiliyor. 33 yaşındaki kurbanlardan biri, losyondan çok az bir miktar içtiğini ve yine de ertesi sabah kör olduğunu söyledi.

Analistler, parfüm, tıraş losyonu, antifriz ve cam temizleyici gibi alkol içeren, maliyeti düşük ürünleri alkol niyetine tüketen Rusların sayısının 12 milyona yakın olduğunu tahmin ediyor.

Irkutsk, yaklaşık 1,1 milyon nüfusuyla ülkenin altıncı büyük kenti.