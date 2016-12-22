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BBC Türkçe

Rusya'da vücut losyonu içerek ölenlerin sayısı 71'e çıktı

Devlet Başkanı Vladimir Putin hükümetten, alkol içeren parfüm, losyon ve ev temizlik ürünlerinin üretim ve satışıyla ilgili yasaları yeniden düzenlemesini istedi.

22 Aralık 2016 17:24

Rusya Sağlık Bakanlığı alkol niyetine vücut losyonu içerek hayatını kaybedenlerin sayısının 71'e yükseldiğini açıkladı. Devlet Başkanı Vladimir Putin ise hükümetten, alkol içeren parfüm, losyon ve ev temizlik ürünlerinin üretim ve satışıyla ilgili yasaları yeniden düzenlemesini istedi.

Putin, yeni düzenlemelerin Temmuz'a kadar çıkarılması çağrısında bulundu. Sahte alkole talebi azaltmak için, alkollü içkilerin vergisinin düşürülülebileceği belirtiliyor.

Sibirya'da etanol zehirlenmesi sonucu 40'tan fazla kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Rusya Soruşturma Komitesi, birçok kişinin çok yüksek oranda zehir içeren beyaz diken aromalı losyonu güvenli alkollü içecek niyetine tükettiğini ancak metil alkol zehirlenmesine maruz kaldıklarını söyledi.

Siberian Times gazetesi, Irkutsk kentinde görülen toplu zehirlenme olayının "modern Rusya tarihinde görülen en kötü bu tarz vaka" olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Oleg Yaroşenko, tedavi görenlerin yaklaşık yarısının hayati tehlikeyi atlatmasının beklenmediğini ve durumlarının çok ciddi olduğunu söyledi.

Rusya'da zehirlenmeye yol açan vücut losyonunun alkol sorunu olan kişiler tarafından alkollü içecek niyetine tüketildiği belirtiliyor.

Aslında tüketicinin yaşını tespit etmenin mümkün olmaması nedeniyle yasak olmasına karşın bu ürünler otomatlardan satışa sunuluyor.

Rusya, yaşanan zehirlenme vakalarının ardından soruşturma başlattı.

Zehirlenenlerin yaşlarının 35 ile 50 arasında olduğu belirtiliyor. 33 yaşındaki bir kişi, losyondan çok az bir miktar içtiğini ve yine de ertesi sabah kör olduğunu söyledi.

Uzmanlar, parfüm, tıraş losyonu, antifriz ve cam temizleyici gibi alkol içeren, maliyeti düşük ürünleri alkol niyetine tüketen Rusların sayısının 12 milyona yakın olduğunu tahmin ediyor.

Irkutsk, yaklaşık 1,1 milyon nüfusuyla ülkenin altıncı büyük kenti.

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