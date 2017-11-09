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Dünya

Rusya’da vali olmak için tankın altına yatmak gerekiyor

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Kasım (DHA) – Rusya’da geçtiğimiz haftalarda yayınlanan vali adaylarının kayalardan atlama videosunun ardından şimdi de tankların altına yatmaları gerektiğini gösteren eğitim videoları yayınlandı

09 Kasım 2017 21:55

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Kasım (DHA) – Rusya’da geçtiğimiz haftalarda yayınlanan vali adaylarının kayalardan atlama videosunun ardından şimdi de tankların altına yatmaları gerektiğini gösteren eğitim videoları yayınlandı.  
Rus medyası geçtiğimiz ay yeni atanan valilerin Soçi yakınlarında 7 metre yükseklikteki kayalardan atladığını gösteren videolar yayınlamıştı.
Ulusal Ekonomi ve Kamu Yönetimi Başkanlık Akademisi tarafından dokuz ay boyunca verilen eğitimde valiler zorlu eğitimlerden geçiyor. Sekiz bölümden oluşan eğitimin bir bölümünde ise valilerin üzerlerine doğru gelen tankların altına yatması gerekiyor.  İlk ayağı Haziran ayında yapılan eğitimlerin son ayağının ise Şubat’ta olması bekleniyor. Atanan valiler eğitim kapsamında Malezya ve Singapur’a da gidecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gelecek yıl Mart ayındaki başkanlık seçimleri öncesinde 20 valiyi görevinden almıştı. Görevden almaların devam etmesi bekleniyor. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü

- Yeni atanan valilerin dokuz ay süren zorlu eğitimlerinden görüntüler

- Soçi yakınlarında 7 metre yükseklikte bir kayalıktan valilerin atlama görüntüleri

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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