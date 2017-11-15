T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya’da uçak kazası: 6 kişi yaşamını yitirdi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 15 Kasım (DHA) - Habarovsk Krayı’nda yaşanan uçak kazasında 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ise kurtulduğu bildirildi

15 Kasım 2017 13:58

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 15 Kasım (DHA) - Habarovsk Krayı’nda yaşanan uçak kazasında 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ise kurtulduğu bildirildi.
Habarovsk- Nelkan seferini yapan “Habarovsk Airlines” havayolu şirketine ait L-410 uçağı, bu sabah inişe geçerken kaza yaptı. Uçakta 2’si mürettebat 7 kişi bulunuyordu. Yaşamını yitirenlerin arasında pilotlar Çumakov ve Zuyev, Olga Laponikova, Anna Laponikova, Svetlana Pohomova ve Denis Amosov bulunuyor.
Olaydan sağ kurtulan küçük kızın ise hastaneye kaldırıldığı ve durumun ağır olduğu belirtildi.
Soruşturma komitesi kötü hava koşulları, pilot hatası ve teknik hata olmak üzere 3 nedeni değerlendiriyor. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskovaKasım DHAKrayındaHabarovsk NelkanAirlines”L410UçaktaYaşamınıZuyev Olga Laponikova Anna Laponikova Svetlana PohomovaDenis AmosovOlaydanSoruşturmaFotoğraflı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24