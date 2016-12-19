T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Rusya'da uçak düştü: 16 ağır yaralı

Rusya'nın kuzeydoğusunda Savunma Bakanlığı'na ait bir uçak düştü, uçaktaki 16 kişi ağır yaralandı

19 Aralık 2016 14:19

Rusya Savunma Bakanlığı'na ait IL-18 tipi bir uçak Sibirya'da düştü, uçaktaki 16 kişi ağır yaralandı.

Rusya'nın kuzeybatısında bulunan Tiksi kenti yakınlarında düşen uçak, çarpmanın şiddetiyle üç parçaya ayrıldı.

Moğolistan yakınlarındaki Kansk kentine gitmek için havalanan uçağın acil iniş yapmaya çalışırken düştüğü tahmin ediliyor.

Yerel saatle Pazartesi 04:45'te düşen uçakta yedisi mürettebat 39 kişi bulunuyordu.

Ağır yaralılar dışında yedi kişi de hafif yaralarla hastaneye kaldırıldı.

Kurtarma çalışmaları kapsamında bölgeye üç adet Mi-8 tipi helikopter gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RusyaSavunma BakanlığıSibiryaTiksiKanskPazartesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24