Rusya'da uçak düştü: 16 ağır yaralı

Rusya Savunma Bakanlığı'na ait IL-18 tipi bir uçak Sibirya'da düştü, uçaktaki 16 kişi ağır yaralandı.
Rusya'nın kuzeybatısında bulunan Tiksi kenti yakınlarında düşen uçak, çarpmanın şiddetiyle üç parçaya ayrıldı.
Moğolistan yakınlarındaki Kansk kentine gitmek için havalanan uçağın acil iniş yapmaya çalışırken düştüğü tahmin ediliyor.
Yerel saatle Pazartesi 04:45'te düşen uçakta yedisi mürettebat 39 kişi bulunuyordu.
Ağır yaralılar dışında yedi kişi de hafif yaralarla hastaneye kaldırıldı.
Kurtarma çalışmaları kapsamında bölgeye üç adet Mi-8 tipi helikopter gönderildi.