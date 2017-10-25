T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya'da tutuklu 2 Kırım Tatarı 'Erdoğan'ın sayesinde' serbest

"Ümerov ve Çiygöz'ün Türkiye'ye gönderilmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı anlaşmalar sayesinde mümkün oldu"

İlmi Ümerov

25 Ekim 2017 20:41

Kırım'da cezaevinde bulunan Tatar toplumunun önde gelen iki ismi İlmi Ümerov ve Ahtem Çiygöz Türkiye'ye sınır dışı edildi. Kırım'daki bir Rus mahkemesi Çiygöz'e 8 yıl, Ümerov'a ise 2 yıl hapis cezası vermişti.

Ümerov'un eşi Maye Ümerov, TSİ 13.00 sularında Fransız haber ajansı AFP'ye verdiği demeçte, "Serbest bırakıldılar ve Türkiye'ye giden bir uçağa bindirildiler" dedi.

BBC Monitoring'in (İzleme Servisi) haberine göre, Ümerov ve Çiygöz, Kırım Tatarlarının kurduğu fakat Rusya'nın ilhakın ardından kapattırdığı Meclis'in üyesiydi.

Ukrayniska Pravda gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre Kırım Tatarları'nın sürgündeki lideri Mustafa Dzhemilyev ikilinin önce Kırım'daki Simferopol'a, ardından Rusya'daki Anapa kentine götürüldüğü ve buradan Ankara'ya giden bir uçağa bindirildiğini söyledi.

Dzhemilyev'e göre, Ümerov ve Çiygöz'ün Türkiye'ye gönderilmesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında yaptığı anlaşmalar sayesinde mümkün oldu.

ETİKETLER

RusyaKırımTürkiyeUkraynaİlmi ÜmerovAhtem Çiygözsınırdışı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24