Rusya'da Türk dizisi rüzgârları

SSCB yıllarında "Çalıkuşu"nu defalarca keyifle izleyen, bu sezon "Muhteşem Yüzyıl" ile tanışan Rus TV seyircisi, şimdi de "Fatmagül'ün Suçu Ne?"nin tutkunu olacağa benziyor. STS TV'nin (CTC) hafta içi her sabah yayınladığı dizinin Rusya'da ismi değişti, uğruna şiir yarışması düzenlendi, ilgi gittikçe artıyor.

Vedat Türkali'nin senaryosunun yeniden uyarlanmasıyla 2010'da Türkiye'de ekrana gelen ve bu yaz sona eren "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisi, Rusya'da özellikle büyük şehirlerde izlenen federal TV kanallarından STS'de yayınlanmaya başladı.

Hilal Saral'ın yönettiği, Beren Saat, Engin Akyürek, Sumru Yavrucuk gibi isimlerin rol aldığı dizi, Rus kanalında hafta içi her saat 10.30'da başlıyor. Dizinin adı Rusya'a değişti ve "Suçsuz Suçlu" oldu.

türkrus.com'un haberine göre, hem STS'nin web sitesinde ve forum sayfalarında, hem Vkntakte.Ru'da dizi etrafında övgüler, tartışmalar artmaya başladı. Çoğu izleyici diziyi "çok beğendiklerini" vurgularken, tek şikayet konusunun "sabah çok erken saatte yayınlanması" olması üzerine STS hafta içi öğleden sonra da tekrar yayınına başladı.

Diziyle ilgili bazı yorumlar şöyle:

"Tek kelimeyle mükemmel bir dizi. Çok fazla insan seyrediyor. Reytingi yüksek olacak ama keşke gece yayınlansa..."

"Sayın TV kanalı yöneticileri. Lütfen bu güzel diziyi 17.00-19.00 arasına alım."

"Eskiden hiç TV dizisi seyretmezdim, Muhteşem Yüzyıl'dan sonra bu Türk dizisini de izlemeye başladım!"

"Harika bir dizi. Türkler bu işi biliyor. Müzikler de çok hoşuma gitti."

"Dizinin sabah reytingi bile çok yüksek, bir da akşama alınırsa STS için de iyi olur. Şu an yüzde 4 olan reytingleri yükselir."

Fatmagül şiir yarışması düzenlendi

STS TV kanalı, dizinin gördüğü ilgi nedeniyle bir de özel yarışma düzenledi. 19 Ağustos'a kadar dizinin izleyicileri Fatmagül'ü konu alan, en az iki dörtlükten oluşan şiir yazıp yollayacaklar. Birinciye verilecek ödül ise oldukça mütevazı: Meyve sıkma makinesi ve STS logolu özel yastık.

Rekabet kızışacak

"Fatmagül'ün Suçu Ne?"nin Rusya'da ekrana gelmesiyle, Türk dizileri arasında da rekabet başlayacak. Daha önce yine küçük federal TV kanallarından "Domaşnı TV", "Muhteşem Yüzyıl"ın yayınına başlamıştı. Yaz sezonunda ara verilen dizinin, sonbaharda yeni bölümleri ile Rusya ekranına dönmesi bekleniyor. Böylece reyting açısından da birbirine yakın olan iki Rus TV kanalında iki Türk dizisinin rekabeti yaşanmaya başlanacak.

Dizinin Rusça klibi:

http://www.turkrus.com/video-galeri/143/1/fatmagulun-ruscasi.html



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