Rusya'da Türk Akımı anlaşmasının oylaması ertelendi

Türk Akımı doğalgaz boru hattına ilişkin hükümetlerarası anlaşmanın Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da ocak ayına ertelendi. Duma'nın Enerji Komitesi Başkanı Pavel Zavalnıy "Oylamanın bu yıl olacağını ummuştuk. Fakat Duma'nın son oturumu 21 Aralık'ta düzenlenecek. Fakat bu zamana yetiştiremeyeceğiz" dedi. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'nin suikasta uğramasının erteleme kararıyla ilgisi olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Zavalnıy şu ifadeleri de kullandı: "Bu nedenle oylamanın ocakta gerçekleşmesini bekliyorum. Duma'nın ilk oturumu 9 Ocak'ta düzenlenecek. Anlaşma henüz Duma'nın onayına sunulmadı."

Türk Akımı'na ilişkin anlaşma Rusya ve Türkiye hükümetleri tarafından 10 Ekim'de imzalanmıştı. TBMM Genel Kurulu'nda 2 Aralık'ta kabul edilen anlaşma Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Aralık'ta onaylanmış ve 6 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından resmen yürürlüğe girmişti.