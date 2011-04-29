Rusya’da turistler için Rusça “Türkiye” gazetesi çıktı

T24- Rusya’dan bu yıl Türkiye’ye gelecek turist sayısının 4 milyonla rekor kırması beklenirken, turistlere Türkiye’nin sadece “deniz, güneş ve kumdan” ibaret olmadığını anlatmak için yeni bir gazete yayın hayatına başladı. 6 yıldır Türkiye ile Rusya arasında “haber köprüsü” olan TürkRus.Com ekibi tarafından Moskova’da hazırlanan gazetenin tamamı Rusça olacak. “Turtsiya” (Türkiye) adlı gazete Moskova’nın uluslararası havaalanı Şeremetyevo’da Türkiye uçaklarnın yolcularına da ücretsiz dağıtılıyor.

Aylık olarak yayınlanacak gazetenin ilk sayısı Rusların tatil için yurtdışına akın ettikleri “Mayıs tatili” öncesi basılarak dağıtıma çıktı.

TürkRus.Com ve “Turtsiya” gazetesinde yeni yayın ile ilgili yayınlanan haber özetle şöyle:

“Gazetemiz, Türkiye'ye temelde "güneş, deniz, kum" için giden, sayıları geçen yıl 3 milyonu aşan, bu yıl 4 milyona ulaşması beklenen Rusya vatandaşı turistleri, Türkiye hakkında "bilgilendirmek" için çıkıyor.

Kültürden emlaka, turzimden ekonomiye kadar geniş bir yelpazede Türkiye hakkında pek çok yazı, haber, söyleşi, "Turtsiya" sayfalarında yer alıyor.

1. hamur kağıda basılan tabloid gazetemiz, özellikle Rusyalı turistlerin Türkiye yolunda, uçaklarda okumaları amacıyla hazırlandı. Gazete her yerde ücretsiz dağıtılacak. Dünden itibaren gazetemiz Moskova Şeremetyevo Havaalanı'nda, Türkiye yolcusu Rusya Federasyonu vatandaşlarına dağıtılmaya başlandı. Ayrıca Moskova merkezinde Türk Büyükelçiliği'den Türk restoranlarına kadar pek çok noktada gazeteyi edinmek mümkün.

Gazetenin ilk sayısından bazı başlıklar, konular:

"Milli daça" Türkiye, vizesiz rejimle artık daha da yakınlaştı

Rus TV kanalı "Kultura"nın ünlü "anchorman"i, Türkiye aşığı Vladislav Flyarovski ile özel söyleşi.

Rusya'nın ünlü pop yıldızı Valeria, BEKO'nun reklam yıldızı oldu.

Moskova'nın resmi sembolünün Kapadokya'dan geldiğini biliyor musunuz?

Moskova'nın trafik sorununu hafifletecek çözüm İstanbul'da: Metrobüs.

Ekim Devrimi'nde kaçan Beyaz Rusların hüzünlü İstanbul hikayesi...

Dilim benim, dostum benim! Türkçe ve Rusça'daki benzerlikler.

Türkiye'de yapmalı? Etkinlik, otel, restoran, müze, plak, kitap, hediye vs...

10 soruda: Türk kahvesi.

Emlak: İstanbul'dan Antalya'ya satılık villa, daire ilanları.

Türkiye genel seçime hazırlanıyor.