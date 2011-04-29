Rusya’da turistler için Rusça 'Türkiye' gazetesi çıktı

T24 - Rusya’dan bu yıl Türkiye’ye gelecek
turist sayısının 4 milyonla rekor kırması beklenirken, turistlere Türkiye’nin
sadece “deniz, güneş ve kumdan” ibaret olmadığını anlatmak için yeni bir gazete
yayın hayatına başladı. 6 yıldır Türkiye ile Rusya arasında “haber köprüsü”
olan TürkRus.Com ekibi tarafından Moskova’da hazırlanan gazetenin tamamı Rusça
olacak. “Turtsiya” (Türkiye) adlı gazete Moskova’nın uluslararası havaalanı
Şeremetyevo’da Türkiye uçaklarnın yolcularına da ücretsiz dağıtılıyor.
Aylık olarak yayınlanacak gazetenin ilk
sayısı Rusların tatil için yurtdışına akın ettikleri “Mayıs tatili” öncesi
basılarak dağıtıma çıktı.
TürkRus.Com ve “Turtsiya” gazetesinde yeni
yayın ile ilgili yayınlanan haber özetle şöyle:
“Gazetemiz, Türkiye'ye temelde
"güneş, deniz, kum" için giden, sayıları geçen yıl 3 milyonu aşan, bu
yıl 4 milyona ulaşması beklenen Rusya vatandaşı turistleri, Türkiye hakkında
"bilgilendirmek" için çıkıyor.
Kültürden emlaka, turzimden ekonomiye
kadar geniş bir yelpazede Türkiye hakkında pek çok yazı, haber, söyleşi,
"Turtsiya" sayfalarında yer alıyor.
1. hamur kağıda basılan tabloid
gazetemiz, özellikle Rusyalı turistlerin Türkiye yolunda, uçaklarda okumaları
amacıyla hazırlandı. Gazete her yerde ücretsiz dağıtılacak. Dünden itibaren
gazetemiz Moskova Şeremetyevo Havaalanı'nda, Türkiye yolcusu Rusya Federasyonu
vatandaşlarına dağıtılmaya başlandı. Ayrıca Moskova merkezinde Türk
Büyükelçiliği'den Türk restoranlarına kadar pek çok noktada gazeteyi edinmek
mümkün.
Gazetenin ilk sayısından bazı
başlıklar, konular:
"Milli daça" Türkiye, vizesiz
rejimle artık daha da yakınlaştı
Rus TV kanalı
"Kultura"nın ünlü "anchorman"i, Türkiye aşığı Vladislav
Flyarovski ile özel söyleşi.
Rusya'nın ünlü pop yıldızı Valeria,
BEKO'nun reklam yıldızı oldu.
Moskova'nın resmi sembolünün
Kapadokya'dan geldiğini biliyor musunuz?
Moskova'nın trafik sorununu hafifletecek
çözüm İstanbul'da: Metrobüs.
Ekim Devrimi'nde kaçan Beyaz
Rusların hüzünlü İstanbul hikayesi...
Dilim benim, dostum benim! Türkçe ve
Rusça'daki benzerlikler.
Türkiye'de yapmalı? Etkinlik,
otel, restoran, müze, plak, kitap, hediye vs...
10 soruda: Türk kahvesi.
Emlak: İstanbul'dan Antalya'ya satılık
villa, daire ilanları.
Türkiye genel seçime hazırlanıyor.
Formula-1 Türkiye ayağından haberler.
TOP 10 Türkiye: Yemekler
Ünlü Rus fotoğrafçı Dmitri Zveryev'in
İstanbul gezisi fotoğrafları.
Kolleksiyon: Her sayıda bir büyük
Türk tekstil markasının katalog fotoğrafları, tam sayfa ürün tanıtımı. İlk sayı
konuğu: Colin's
Ödülü yarışma 1: Rus turistlerin Türkiye
tatil anıları.
Ödüllü yarışma 2: Rus turistlerin
Türkiye tatil fotoğrafları.
Türkler nelere gülüyor? Rusyalı okurlar
için Rusça Karadeniz fıkraları!
Komsomolskaya Pravda'ya her gün
çizen büyük usta Mikola Vorontsov, özel Türkiye karikatürleri ile her sayıda
"VIP Turtsiya!"da.
Bunları biliyor musunuz? Türk kadınların
seçme ve seçilma hakkına Fransız ve İsviçreli hemcinslerinden önce
kavuştuklarını... "Pastırma"nın gerçek hikayesini... Sinoplu
Diyojen'i...
İstanbul, Antalya, İzmir, Ankara
ve Trabzon'da mayıs ayının hava durumu ortalamaları.”
Gazete hakkında daha fazla bilgi
edinmek isteyenler için iletişim adresleri:
info@vipturtsia.ru veya Bu
e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini
açmalısınız info@turkrus.comBu e-posta adresini
spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız