Rusya'da transseksüellere, kumarbazlara ve fetişistlere ehliyet yasağı!

Escinsel karşıtı politikaları nedeniyle sık sık eleştirilen Rusya'da hükümet transseksüelleri sürücü ehliyeti alamayacak kişiler listesine eklendi. Gerekçe ise transseksüelliğin 'akli dengesizlik' olarak sınıflandırılması.

Ülkede yapılan yeni düzenlemeyle transseksüelliğin yanı sıra fetişizm ve teşhircilik de kişilerin ehliyet alamamasına yol açacak eğilimler olarak kabul edildi. Kumar bağımlılığı ve kleptomani de kişilerin ehliyet almasına engel olacak 'akli dengesizlikler' listesine girdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Rusya'da çok fazla trafik kazası yaşandığını düşünen hükümet, ehliyet başvurularında sağlık kontrollerinin sıkılaştırılmasını istiyordu.

Artık kumar bağımlılığı ve kleptomani de kişilerin ehliyet almasına engel olacak 'akli dengesizlikler' listesinde.

Rusya'daki psikiyatrlar ve insan hakları savunucuları açıklanan yeni düzenlemeyi kınıyor ve atılan bu son adımı uzun süredir transseksüellere yapılan baskının devamı olarak yorumluyor.

Rusya 2013'te "gelenek dışı yaşam tarzlarının yüceltilmesini" yasa dışı ilan etmişti.

'Ayrımcılık yapılıyor'

Rusya Psikiyatrlar Birliği'nden Valery Evtushenko, ehliyet düzenlemesini BBC Rusça Servisi'ne değerlendirirken "İnsanlar ehliyet yasağına takılmamak için psikolojik destek almaktan çekinebilir ve sorunlarını gizler hale gelebilir" dedi.

Rusya'daki Avukatlar İçin İnsan Hakları örgütü ise düzenlemeyi "Ayrımcılık yapılıyor" diyerek eleştirdi. Örgüt, hükümet yetkililerinden konuya açıklık getirmelerini istedi ve durumu uluslararası insan hakları kuruluşlarına ileteceklerini vurguladı.

Ülkedeki Şoförler Sendikası ise kararı destekliyor. Sendika lideri Alexander Kotov, "Kazalarda çok insan ölüyor. Sağlık kontrollerinin daha sıkı hale getirilmesi son derece yerinde bir karar" dedi.

Ancak sendikaya göre profesyonel olmayan sürücüler için şartlar bu kadar katı olmamalı.

Rus psikiyatr Mikhail Strakhov, yeni düzenlemedeki 'kişilik bozukluğu' tanımlamasının çok muğlak olduğunu söyledi ve bazı bozuklukların da araba kullanmaya engel olmayacağının altını çizdi.