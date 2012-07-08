Rusya'da sel felaketinin bilançosu hızla artıyor: En az 141 kişi öldü

Rusya’nın Krasnodar bölgesinde meydana gelen sel felaketinde, hayatını kaybedenlerin sayısının 141’e yükseldiği açıklandı.

Rusya, Karadeniz’e yakın bölgelerinde dün başlayan ve büyün gece devam eden yağmurların yarattığı selle gelen felaketin şokunu yaşıyor.

Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 126’sı çocuk 1000 kişi, sel bölgesinden başka yerleşim yerlerine sevk edildi.

5185 ev sular altında kalırken, 254 evin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Yer yer 7 metreye kadar yükselen sular felaket getirdi. Bir iddiaya göre, felaketin sebebi sadece yağmur değil, Krımsk bölgesindeki bir barajın taşması olduğu belirtildi.

Yağmurların ve selin dün ilk olarak, gözde tatil bölgelerinden Gelincik’i etkilediği, ilk ölüm olaylarının burada yaşandığı belirtildi. Ama en fazla can kaybı 39 kişi ile Krasnodar bölgesinin Krımsk mahallesinde yaşandı.

Rusya'nın gözde tatil bölgelerinden Gelincik’te bir elektrik trafosunun devrilmesi sonucu elektrik çapran beş kişi dün can verdi. Daha sonra selin yerle bir ettiği evlerden yeni cesetlerin çıktığı haberleri Moskova’ya ulaştı. Gelincik’te en az 320 evin ve bin hanenin selden etkilendiği bildirildi. Elektrik kesintisinin 20 bin kişiyi katanlıkta bıraktığı bölgede acil durum ilan edildi.

Bölgede elektrik ve doğalgaz sıkıntısı da yaşanıyor. Boru hatlarının zarar görmesi nedeniyle halkın yüzde 80’i doğalgazdan mahrum kalırken, bölgeye elektrik verilemiyor.

Devlet Başkanı Vladimir Putin bölgeyi ziyaret ederken, sel felaketinden etkilenen çocukların yaz kamplarına gönderilmesini önerdi.

Yetkililer, son 100 yılda Rusya’da rastlanan en büyük sel felaketinde ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.