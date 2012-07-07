Rusya'nın güneyinde meydana gelen sel 99'a can aldı

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde meydana gelen sel baskınında hayatını kaybedenlerin sayısı 99'a yükseldi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölgede bulunan çocuk yaz kamplarının kontrol edildiğini ve bunlardan 2 yaz kampında bulunan 200'e yakın çocuğun tahliye edilme kararı verildiği açıklandı.

İlk verilere göre şiddetli sağanak yağış sonrası bölgede 350'ye yakın ev sular altında kaldı.

Krasnodar Bölgesinde bir çok yerleşim alanını etkisi altına alan sağanak yağışta ölenlerin büyük çoğunluğunun Krımski bölgesinde olduğu, Rusya'nın Karadeniz kıyısı tatil kenti olarak bilinen Gelencik'te 9 ve Novorosiski de ise 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Sel felaketinde ölü sayısının daha da artmasından korkuluyor.