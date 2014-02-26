Rusya'da savaşa hazır ol emri Türkiye'de doları yükseltti

Doların tansiyonu yine yükseldi. Güne 2.20 seviyesinde başlayan dolar/TL devam eden iç siyasi endişeler ve Rusya'nın batısında bulunan birlikleri için acil tatbikat talimatı vermesinin küresel piyasalarda riskten kaçışı tetiklemesiyle iki haftanın zirvesi olan 2.23'ü aştı. Dolar günü 2,22 seviyesinde kapadı.

Cnbce.com’da yer alan habere göre, kur güne 2.2055 ile dün akşam piyasa kapanışına yakın bir seviyeden başladıktan sonra Rusya endişeleri ile gün içinde en yüksek 2.2303 seviyesini test etti. Kur en son 10 Şubat'ta bu seviyeden işlem görmüştü.

Rusya'nın bazı haber ajansları, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkenin batısında bulunan silahlı kuvvetlerin savaşa hazır olma durumunun test edilmesi için acil tatbikat emri verdiğini duyurdu. Interfax'ta yer alan haberde Savunma Bakanı Sergei Shoigu'nun, "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın emrine uygun olarak Batı Askeri Bölgesi'nde bulunan kuvvetler bugün (TSİ) 1200 itibarıyla alarm durumuna geçirilmiştir" dediği belirtildi. İşlemciler ise Alman tahvil fiyatlarındaki yükselişi de Rusya'nın silahlı kuvvetlerini alarma geçirdiği yönündeki haberlere bağladılar.