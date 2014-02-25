Borsada sert düşüş, dolar son 15 günün zirvesini gördü!

Uzun bir süredir 2.20 TL'nin altında seyreden dolar dün akşam Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ve Başbakanlık tarafından yalanlanan telefon konuşmasının internette yayılmasının ardından yükselişe geçti.

Dün spot piyasada 2,1750 TL'den kapanan dolar akşam uluslararası piyasalarda saat 21:30'dan itibaren yükselişe geçerek 2.20 TL'yi geçti. Sabah saatlerinde yükselişini sürdüren dolar 2.2229 TL'ye ulaşarak son 15 günün zirvesine çıktı.

Yükseliş euroya da yansıdı. Euro sabah saatlerinde 3.05 TL'yi geçti. Saat 10:05 itibariyle dolar 2.2105 TL'den euro ise 3.0405'den işlem görüyor.

Borsada sert düşüş

Uzmanlar siyasi arenada artan gerginliğin piyasalarda etkisinin bulunabileceğini belirtiyor. Öte yandan artan siyasi risk algısı ile birlikte borsada bugüne çok sert düşüşle başladı. BİST 100 açılışta yüzde 3,05 günlük kayıpla 62 bin 210 puana geriledi. Şu dakikalarda ise günlük yüzde 2,75 kayıpla 62 bin 423 puandan seyrediyor. Analistler, döviz kurlarındaki yükselişin Borsa İstanbul'u negatif etkilediğini ifade ederek, endeksin 63.000 puanın altında kalması durumunda 61.900 ve 61.000 desteklerinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.

Piyasa partilerin grup toplantılarına odaklandı

Burgan Yatırım Başekonomisti Haluk Bürümcekçi piyasalarda dış dünyanın olumsuz etki yaratacak bir ortam içinde olmadığını yaşanan hareketlerin siyasi belirsizliği artıran gelişmelerle ilintili olduğunu belirtti. Bürümcekçi "Dış piyasalarla ilgili bir sıkıntı yok. Dün kapanışta TL'de değerleme eğilimi vardı. Siyasi belirsizlikle ilgili unsurun ön plana çıkması söz konusu. Piyasa bugün partilerin grup toplantılarını dikkatle takip edecek. Dün düşük faiz ile oluşan hazine ihalelerinin ardından bugün faizler belki dünkü ihaleye göre 50 baz puanlık yüksek oluşabilir. Ama hazine ihalelerinde sıkıntı yaşanacağını tahmin etmiyorum" diye konuştu.

Gelişmeler belirsizliği artırdı

Gedik Yatırım Yurtiçi Satış Müdürü Eral Karayazıcı, siyasi gerilim nedeniyle piyasada öngörülebilirliğin azaldığını belirterek, "Vadeli işlemler sert kayıba işaret ediyor. 62,100 desteğine yakın bir ilk seans göreceğiz muhtemelen. Bu bir çırpıda zor kırılır. Ama nasıl devam edecek kestirmek zor. Yurtdışında pozitif bir hava olduğu için ucuzlayan fiyatlarla alım yapanlarla da karşılaşabiliriz. Gelişmeler seçime kadarki dönemdeki belirsizliği artırdı" dedi.

HSBC Portföy Yönetim tarafından yayımlanan bültende, "Asya piyasalarındaki pozitif eğilimli seyre rağmen, politik kaygıların etkisiyle güne zayıf bir başlangıç yapabileceğini düşündüğümüz BİST'te yönü tayin edecek en önemli olgu politik taraftan gelecek haberler olacak. Oynaklığın yüksek olabileceği günde endeksin 62,800 – 64,800 aralığında hareket etmesini bekliyoruz" denildi.