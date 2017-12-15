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Deutsche Welle

Rusya'da rüşvetten suçlu bulunan eski bakana sekiz yıl hapis

Rusya'da Ekonomi eski Bakanı Ulyukaev, petrol şirketi Başneft'in satışı sırasında 2 milyon dolar rüşvet almaktan sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

15 Aralık 2017 17:13

Rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındığı 14 Kasım'dan beri ev hapsinde tutulan Rusya Ekonomik Kalkınma eski Bakanı Aleksey Ulyukayev hakkındaki mahkeme kararı belli oldu.

Ulyukayev, en büyük hissedarı Rus hükümeti olan petrol şirketi Rosneft’in devlet kontrolündeki bir başka petrol şirketi olan Başneft'in hisselerini satın almasına onay vermesi karşılığında 2 milyon dolar rüşvet almakla suçlanıyordu.

Moskova'daki mahkemenin hâkimi Larisa Semyonova, verilen kararı açıklarken, "Ulyukaev, resmi görevlerini yerine getirirken rüşvet almaktan suçlu bulunmuştur" dedi. Rus hâkim, Putin'in 17 yıllık iktidarı boyunca tutuklanan en üst düzey yetkili olan Ulyukayev'i, sekiz yıl hapis ve 2.2 milyon dolar para cezasına çarptırdı. Savcılık 61 yaşındaki siyasetçinin 10 yıl hapis cezası almasını talep etmişti.

Suçüstü yakalanmıştı

Hâkim Semyonova, Ulyukayev'in söz konusu satışı onaylamak için Ekim 2016'da Hindistan'ın Goa eyaletine yaptığı çalışma ziyareti sırasında Rosneft CEO'su İgor Seçin'den 2 milyon Euro talep ettiğini belirtti. Ulyukayev 14 Kasım'da, Seçin'den şirketin Moskova'daki merkezinde, içinde 2 milyon dolar olan bir çanta alırken düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Ulyukayev'i suçüstü yakalamak isteyen güvenlik güçleri, olay yerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bir isim olan Seçin tarafından çağrılmıştı.

Savcılık, Seçin'in görüşmede Ulyuyakev'e içinde para olan kilitli kahverengi bir çanta ve "içi sosis dolu bir sepet" verdiğini belirtmişti. Ulyukayev mahkemede verdiği ifadede, içinde şarap olduğunu düşündüğü çantayı hediye olarak aldığını söylemişti.

Saat de hediye etmiş

Rus siyasetçi, bakanlık döneminde Seçin'in kendisini iki yada üç kez ziyaret ettiğini ve bu görüşmelere genellikle büyük hediye çantalarıyla geldiğini belirtmişti. Ulyukayev, bu süre zarfında Seçin'den saat ve yiyecek-içecek sepeti gibi hediyeler aldığını ifade etmişti.

Ulyukayev'in gözaltına alınmasını sağlayan Seçin, tanık olarak çağrıldığı duruşmaya katılmadı.

DW/AFP/Reuters, GA/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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