Rusya'da Putin karşıtlarından atak



Aleksey Navalni, kişisel web sitesi üzerinden yayınladığı çağrıda, Moskovalıları "krize karşı bahar yürüyüşü" başlığı altında düzenlenecek gösteriye katılmaya davet etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkeyi krizden çıkarmayı başaramadığını ileri süren 38 yaşındaki muhalif, hükümeti istifaya çağırdı. Navalni, "Putin yönetiminin petrol gelirlerine rağmen ülkeyi çıkmaza ve iflasa sürüklediğini" savundu. Navalni, 1 Mart yürüyüşüne liberal muhalefet temsilcilerinin de destek verdiğini açıkladı.

1 Mart yürüyüşünü düzenleyen organizatörlerin talepleri arasında Rusya'nın belli ülkelere uyguladığı gıda ambargosuna son vermesi de yer alıyor. Moskova, Ukrayna krizinden ötürü kendisine yaptırım uygulayan Batılı ülkelere misilleme amacıyla gıda ambargosunu yürürlüğe koymuştu. Ayrıca Putin yönetimi askeri harcamaları azaltma ve Ukrayna'daki şiddete son vermeye çağrılıyor.

Geçen yılın şubat ayından beri ev hapsinde bulunan Aleksey Navalni, aralık ayında bir kozmetik şirketini dolandırdığı gerekçesiyle 3 yıl 6 ay tecilli hapis cezasına çarptırılmıştı.