Rusya'da Putin karşıtı gösterilere katılan gençlerin aileleri de yargılanacak!

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı gösterilerin son dönemde artış göstermesi Rusya İçişleri Bakanlığı'nın terörle mücadele bölümünü harekete geçirdi. Terörle mücadele bölümü, Putin karşıtı gösterilere katılan gençlerin ailelerinin de yargılanabileceğini açıkladı.

İngiliz Independent gazetesinin haberine göre, gösterilere katılan gençlerin yaşlarının gittikçe düşmesinin "alarm verici" bir olay olduğunu belirten Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, bu durumun önüne geçebilmek için protestolara katılan gençlerin ailelerinin de yargılanabileceğini belirtti.

Ayrıca protesto gösterilerine katılan gençlerin öğretmenleri ve bağlı bulundukları eğitim kurumları da olası bir durumda hedef alınabilecek. Sosyal Politikalar Komitesi Başkanı Valery Ryazansky parlementonun bu meseleyi halletmek için çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

Karara tepki olarak Rusya Eğitim Birliğinin başkanı Galina Merkulova "gençlerin okul dışı hareketlerin eğitimcilerin kontrolünde olmadığını dolayısıyla eğitimcilerin bu tip davalara konu olmaması gerektiğini" söyledi.

Geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum gününde gerçekleşen protesto gösterilerinde 80 kişi gözaltına alınmıştı.