T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rusya'da Putin karşıtı gösterilere katılan gençlerin aileleri de yargılanacak!

Protesto gösterilerine katılan gençlerin öğretmenleri ve bağlı bulundukları eğitim kurumları da olası bir durumda hedef alınabilecek

18 Ekim 2017 20:15

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı gösterilerin son dönemde artış göstermesi Rusya İçişleri Bakanlığı'nın terörle mücadele bölümünü harekete geçirdi. Terörle mücadele bölümü, Putin karşıtı gösterilere katılan gençlerin ailelerinin de yargılanabileceğini açıkladı.

İngiliz Independent gazetesinin haberine göre, gösterilere katılan gençlerin yaşlarının gittikçe düşmesinin "alarm verici" bir olay olduğunu belirten Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, bu durumun önüne geçebilmek için protestolara katılan gençlerin ailelerinin de yargılanabileceğini belirtti.

Ayrıca protesto gösterilerine katılan gençlerin öğretmenleri ve bağlı bulundukları eğitim kurumları da olası bir durumda hedef alınabilecek. Sosyal Politikalar Komitesi Başkanı Valery Ryazansky parlementonun bu meseleyi halletmek için çalışmalarını yürüttüğünü söyledi. 

Karara tepki olarak Rusya Eğitim Birliğinin başkanı Galina Merkulova "gençlerin okul dışı hareketlerin eğitimcilerin kontrolünde olmadığını dolayısıyla eğitimcilerin bu tip davalara konu olmaması gerektiğini" söyledi.

Geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum gününde gerçekleşen protesto gösterilerinde 80 kişi gözaltına alınmıştı. 

 

ETİKETLER

putinrusyaprotestogösteri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24