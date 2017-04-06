T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya'da patlama; 1 kişi yaralandı

Bir kişinin yerde duran şüpheli bir paketi almasının ardından paket infilak etti

06 Nisan 2017 12:55

Rusya'nın Rostov-na-Donu şehrinde bir patlama gerçekleşti. TASS haber ajansı patlamada 1 kişinin yaralandığını duyurdu. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Patlama Sadovaya Caddesi üzerindeki bir okul yakınlarında gerçekleşti.

Sputnik'in haberine göre, patlama Moskova saatiyle 07.00'de yaşandı. Bir kişinin yerde duran şüpheli bir paketi almasının ardından paket infilak etti.

Sadovaya sokağındaki bir okulun yakınlarında meydana gelen patlamada paketi yerden alan kişinin parmaklarının koptuğu ve aynı zamanda karın bölgesinden yaralandığı belirtildi.Bu arada yaralanan kişinin okulun temizlik görevlisi olduğu öğrenildi.Öte yandan patlamanın ardından okuldaki dersler iptal edildi ve polis çevreyi kordon altına aldı.

3 gün önce St Petersburg şehrinde metroda gerçekleşen terör saldırısında 14 kişi hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER

RusyaRostov na DonuSadovaya Caddesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24