Rusya'da patlama; 1 kişi yaralandı

Rusya'nın Rostov-na-Donu şehrinde bir patlama gerçekleşti. TASS haber ajansı patlamada 1 kişinin yaralandığını duyurdu. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Patlama Sadovaya Caddesi üzerindeki bir okul yakınlarında gerçekleşti.

Sputnik'in haberine göre, patlama Moskova saatiyle 07.00'de yaşandı. Bir kişinin yerde duran şüpheli bir paketi almasının ardından paket infilak etti.

Sadovaya sokağındaki bir okulun yakınlarında meydana gelen patlamada paketi yerden alan kişinin parmaklarının koptuğu ve aynı zamanda karın bölgesinden yaralandığı belirtildi.Bu arada yaralanan kişinin okulun temizlik görevlisi olduğu öğrenildi.Öte yandan patlamanın ardından okuldaki dersler iptal edildi ve polis çevreyi kordon altına aldı.

3 gün önce St Petersburg şehrinde metroda gerçekleşen terör saldırısında 14 kişi hayatını kaybetmişti.