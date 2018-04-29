Rusya'da 'paraşüt' tartışması kanlı bitti: 9 ölü

Rusya'da başkent Moskova'nın 150 kilometre batısındaki bir köyde bir kişi, av tüfeğiyle 9 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin suçunu itiraf ettiği bildirildi.

Köydeki bir evde beş erkek ve dört kadının cesetlerinin bulunduğu belirtildi.

Şüphelinin, partiye davetsiz katılan bir elektrikçi olduğu ve sarhoşken öfkeye kapılıp cinayetleri işlediği aktarıldı.

Genç bir kadının battaniyenin altına saklanarak kurtulduğu ve polisi aradığı kaydedildi.

Kurbanların Saiga tipi otamatik tüfekle yakın mesafeden vuruldukları açıklandı.

Sergey Yegorov adlı 45 yaşındaki şüphelinin suçunu itiraf ettiği bildirildi.

Rus medyasındaki haberlere göre Yegorov, bir zamanlar Rus Ordusu'nda paraşütçü olarak görev yaptığını söylediğinde kendisine inanılmamasına sinirlendi.

Hakarete uğramış hisseden Yegorov eve gidip tüfeğini aldı ve partidekilere ateş açtı. Saldırganın kurbanların tanıdığı bir kişi olduğu belirtildi. Kurbanlar arasında evin 92 yaşındaki sahibinin de bulunduğu ifade edildi.