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Dünya

Rusya'da otoyola giren yolcu uçağı yandı!

Rusya'nın başkenti Moskova'da Vnukovo Havalimanı'na inen bir 'charter' yolcu uçağı, pistten çıkarak yakındaki otoyola girdi, iki kişinin yaralı olduğu iddia edildi

29 Aralık 2012 18:07

Rusya'da havalimanına inişi sonrasında pisten çıkarak otoyola giren küçük bir yolcu uçağı, parçalanarak alev aldı. Uçakta 12 kişinin bulunduğu bildirildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Vnukovo Havalimanı'na inen bir "charter" yolcu uçağı, pistten çıkarak yakındaki otoyola girdi.

Çek Cumhuriyeti'nden Moskova'ya gelen Tupolev-204 tipi yolcu uçağında 12 kişinin olduğu öğrenildi.

Herhangi bir can kaybı yaşanmazken iki kişinin ağır yaralı olduğu ileri sürüldü.

Rus televizyonu Russia Today ise, kazada iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Charter seferleri yapan Rus havayolu şirketi "Red Wings" ait olan uçakta, 8 yolcu ve 4 mürettebat olduğu belirtildi.

"Red Wings", Avrupa ülkelerinden Rusya'ya charter seferleri düzenliyor.

Kazanın ardından uçağın girdiği otoyolda uzun kuyruklar oluştu. Araçlarında çıkan bazı yolcuların, yanan uçağı seyrettiği belirtildi.

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