Rusya'da 'Nur cemaati' operasyonu

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde Nur cemaati ile bağlantılı olduğu öne sürülen bazı kişiler gözaltına alındı.

Tataristan İçişleri Bakanlığı, ihbar sonucu cemaate ait olduğu iddia edilen 23 daireye baskın düzenlendiğini duyurdu.

Turkrus.com sitesinin Rus basınına dayandırdığı haberine göre, Tataristan'ın Naberejnıye Çelnı (Yarçallı) kentinde Nur cematine ait olduğu öne sürülen 23 daireye düzenlenen operasyonlarda 30'dan fazla kişi gözaltına alınırken, 1 milyon ruble nakit paraya, Said-i Nursi'ye ait Rusya'da mahkeme kararıyla yasaklı kitaplara, bildirilere, broşürlere, gazete kupürlerine, diz üstü bilgisayarlara, sabit disklere ve eğitim CD'lerine el konulduğu belirtildi.

Tataristan İçişleri Bakanlığı Basın Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, iki dairenin "medrese" olarak kullanıldığı, yapılan aramalarda reşit olmayan yaştaki çocukların da dairelerde bulunduğu bildirildi.

Gözaltına alınanların çoğu daha sonra serbest bırakılırken, bir erkek ve bir kadın hakkında “yasadışı örgüt üyesi olmak" suçundan dava açıldı.

Rusya, Nur cemaatinin faaliyetlerini "radikal" olduğu gerekçesiyle 2008 yılında yasaklamış, terörist ve bölücü örgüt listesine almıştı.

Rusya'da geçtiğimiz haftalarda Kaliningrad Mahkemesi de, Said-i Nursi'nin 16 kitabını "aşırı" olduğu gerekçesiyle yasaklamıştı.