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BBC Türkçe

Rusya'da Nemtsov cinayeti zanlıları yargıç karşısında

Muhalif siyasetçi Boris Nemtsov'u geçen yıl öldürmekle suçlanan beş zanlının yargılandıkları dava Moskova'da başladı. Nemtsov, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta rol oynadığını kanıtlayacağını söylemişti.

03 Ekim 2016 15:47

Rusya'da, muhalif siyasetçi Boris Nemtsov'u öldürmekle suçlanan beş zanlının yargılandıkları dava bugün Moskova'da başladı.

Beşi de Çeçen olan zanlılara Nemtsov'u öldürmek için nakit para teklif edildiği iddia ediliyor.

Zanlılar ise cinayet dahil haklarındaki tüm suçlamaları reddediyor.

Boris Yeltsin döneminde Başbakan Yardımcısı olan Nemtsov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sert bir dille eleştiriyordu.

Nemtsov, Şubat 2015'te 55 yaşındayken, Kremlin yakınlarındaki bir köprüyü geçtiği sırada öldürülmüştü.

2012 yılında Özgürlük Partisi Eş Başkanı olan Nemtsov öldürülmeden önce, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta rol oynadığını kanıtlayacağını söylemişti.

Putin, Nemtsov'un öldürülmesini "alçakça bir eylem" olarak nitelendirmiş ve suçluların bulunacağını söylemişti.

Nemtsov'un ailesi ise cinayetin talimatını veren kişilerin asla bulunamayacaklarını söylüyor.

Moskova'da bugün Nemtsov'un öldürüldüğü yerde hala, muhalif siyasetçinin anısına bırakılmış çiçekler duruyor.

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