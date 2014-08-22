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Dünya
Deutsche Welle

Rusya'da McDonald's'a kilit

Rusya'nın başkenti Moskova'da McDonald's'ın 4 şubesi kapatıldı.

22 Ağustos 2014 14:50


Rusya gıda kontrol birimi yetkilileri, hijyen şartlarının uyarılara rağmen ihlal edilmiş olmasını kapatma kararına gerekçe olarak gösterdi.

İddianın araştırılacağını belirten McDonald's Rusya şirketi yetkilileri, kapatılan şubelerin bir an önce yeniden açılabilmesi için atılacak adımların araştırıldığını açıkladı. İlk şubesini tarihe karışan Sovyetler Birliği döneminde Moskova'da açan McDonald's, Rusya'da yaklaşık 400 şube işletiyor.

Polonya'dan yeni iddia

Bu arada Polonya Başbakan Yardımcısı Janusz Piechocinski, Rusya'nın transit geçişleri de yasaklama hazırlığı yaptığını ileri sürdü. Polonyalı Bakan, "muhtemel hazırlığı ortaya koyan bazı gelişmelerin saptandığını" söyledi.

Rusya, başta tarım ve gıda ürünleri olmak üzere bir dizi ürünün ithalatını yasaklayarak Batı’nın ekonomik yaptırımlarına karşılık vermeye başlamıştı. Rusya ile Gümrük Birliği bulunan Beyaz Rusya ve Kazakistan, Batılı ürünlere ambargo koymadı. Ürünlerin sözkonusu ülkeler üzerinden Rusya'ya giriş yapabileceğine dikkat çekiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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