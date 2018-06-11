T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Rusya'da mahkeme kripto madenciliği aygıtlarının ithalatını yasakladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Haziran (DHA) – Rusya’da bir yerel mahkeme, kripto para madenciliği aygıtlarının ülkeye ithalatını yasakladı

11 Haziran 2018 12:49

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Haziran (DHA) – Rusya’da bir yerel mahkeme, kripto para madenciliği aygıtlarının ülkeye ithalatını yasakladı.
Rusya’nın Tümen Oblastı bölgesinde bulunan Tobolsk kentinde bir yerel mahkeme, bölgede yaşayan bir kişinin kişisel kullanımı için kripto para madenciliği taygıtları satın almaya çalışmasının ardından, söz konusu aygıtların ülkeye ithalatını yasakladı.
Rusya gümrük Yönetimi’nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, “vatandaş, kendi ihtiyaçları için bir internet sitesinden çeşitli sunucu aygıtları” satın aldı. Konuyla ilgili söz konusu vatandaş şöyle konuştu: “Satın aldığım aygıtlar, matematiksel ve bilimsel hesaplamalar olmak üzere kişisel kullanım içindir.”
Gümrük yönetimi, “Avrasya Ekonomik Birliği’nde yer almayan vergi düzenlemeleri önlemleri bu varlıkların (kripto para madenciliği aygıtları) yönetiminde de geçerlidir” açıklamasında bulunurken, vatandaşın “bu tip alışverişler yapmadan önce Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından onaylı olan izni alıp yönetimi bildirmesi gerektiği” uyarısında bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçHaziran DHARusyadaRusyanın Tümen OblastıTobolskRusyaYönetimininKonuylaEkonomik BirliğindeRusya Federal Güvenlik Servisi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24