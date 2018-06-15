Rusya'da kripto para birimi gelir vergisi beyanı başladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Haziran (DHA) – Rusya’da halk, henüz yasallaştırılmamış kripto para birimleri işlemlerinden elde ettikleri kazançlara bağlı olarak vergi beyan etmeye başladı.

Rusya Federal Vergi Dairesi resmi internet sitesine göre Rusya Federasyonu’na bağlı özerk Altay Cumhuriyeti’nde bir kişi, ilk kez kripto para birimi alım ve satımından sağladığı kazanç için gelir vergisi beyan etti.

Daire ayrıca gelecek vergilendirme dönemi öncesinde halka vergi beyanlarını 30 Nisan’a kadar yapmaları gerektiğini hatırlatırken, kripto para birimleri vergilendirilmesinin Rus para birimi rubleye göre oluşturulduğu belirtildi.

Vergilendirme, kripto para birimi yatırımından elde edilen gelirin, işlemde kullanılan miktara oranlarak, oluşan farka göre hesaplanıyor. Kripto para birimleri için hazırlanması gereken kuralların eksiğinde yatırımcıların, genel prosedürlere göre vergi beyanı yapması bekleniyor.

Kripto para birimi vergi beyanı kurallarının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de talebi üzerine, Temmuz’da Bakanlar Konseyi ve Rusya Merkez Bankası ortak kararıyla açıklanacak.

